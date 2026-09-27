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दिल्ली के तिलक नगर में डिप्टी CM प्रवेश वर्मा ने युवक को मारा थप्पड़, केजरीवाल ने की मंत्री को गिरफ्तारी की मांग

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा पर आपा खोने और युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. घटना के बाद 'आप' ने कड़ी निंदा की..

मंत्री प्रवेश वर्मा पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप
मंत्री प्रवेश वर्मा पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 3:34 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान मौके पर मौजूद एक स्थानीय युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) हमलावर हो गई और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा पहुंचीं.

बता दें कि मंत्री प्रवेश वर्मा इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मौके पर स्थानीय विधायक जरनैल सिंह भी वहां पहुंच गए. विधायक ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. विधायक और उनके साथ के लोगों ने हाथ से सड़क की परत उठाकर मंत्री को दिखाया. देखते ही देखते दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. आरोप है कि जब एक युवक इस पूरी घटना और बहस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपना आपा खो दिया और कथित तौर पर उस युवक को थप्पड़ जड़ दिया. जो वीडियो में भी कैद हो गया.

आप ने बोला तीखा हमला: आप के संयोजक ने अरविंद केजरीवाल इस घटना के बाद एक्स पर लिखा. "मंत्री को गिरफ्तार करो, मैं कल यहाँ जाऊँगा". आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने घटना की कड़ी निंदा की है. 'एक्स' पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "प्रवेश वर्मा का शर्मनाक व्यवहार, प्रवेश वर्मा ने कैमरामैन को थप्पड़ मारा. मंत्री ने गुस्से में आकर एक कैमरामैन को थप्पड़ मार दिया. पुलिस सुरक्षा में मौजूद बच्चे पर हाथ उठाकर आपने अपनी ही अभद्रता का परिचय दिया है.

विकासपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची आप: घटना के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में भारी आक्रोश है. स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने विकासपुरी थाने का रुख किया. विधायक ने घोषणा की है कि वे मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ इस अभद्र और हिंसक आचरण के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. फिलहाल, इस घटना के बाद से इलाके में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और दोनों दलों के बीच तीखा बयानबाजी का दौर जारी है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों की जांच कर रही है.

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