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दिल्ली के तिलक नगर में डिप्टी CM प्रवेश वर्मा ने युवक को मारा थप्पड़, केजरीवाल ने की मंत्री को गिरफ्तारी की मांग

मंत्री प्रवेश वर्मा पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के बीच विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान मौके पर मौजूद एक स्थानीय युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से आम आदमी पार्टी (आप) हमलावर हो गई और पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा पहुंचीं.