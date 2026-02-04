ETV Bharat / bharat

सिरसा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना: "सिखों को 'गद्दार' कहना कांग्रेस की पुरानी मानसिकता का प्रतीक"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद के बाहर कहासुनी हो गई.

सांसदों के साथ राहुल गांधी
सांसदों के साथ राहुल गांधी (PTI)
नई दिल्ली: संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी बहस ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है. भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी की शब्दावली पर कड़ा ऐतराज जताया है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू (जो एक सिख मंत्री हैं) के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों की कड़ी निंदा की है. सिरसा ने कहा कि एक 'सिख सरदार' को संसद के भीतर 'गद्दार' कहना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता, वह हमेशा देश की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित रहता है.

इतिहास के पन्नों से कांग्रेस को घेरा: अपने संबोधन में सिरसा ने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए 1980 के दशक की याद दिलाई. दरबार साहिब पर हमला का ज़िक्र करते हुए सिरसा ने आरोप लगाया कि अगर कोई गद्दार है, तो वह गांधी परिवार है जिसने श्री दरबार साहिब पर तोप और टैंकों से हमला करवाया. उन्होंने अकाल तख्त साहिब को गिराए जाने की घटना को सिखों के साथ बड़ी गद्दारी बताया. 1984 के सिख दंगे का याद दिलाते हुए सिरसा ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि कांग्रेस शासन के दौरान ही बेगुनाह सिखों के गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जलाया गया था.

स्पीकर से कार्रवाई की मांग: सिरसा ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उनकी टिप्पणियां न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ हैं, बल्कि पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली हैं. सिरसा के अनुसार, राहुल गांधी के शब्द यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी नहीं बदली है और सिखों के प्रति जो जहर 1984 में था, वही आज भी उनके मन में पनप रहा है.

बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को संसद के बाहर कहासुनी हो गई, जिसमें राहुल गांधी ने बिट्टू को देशद्रोही कहा है. संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरते हुए राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देशद्रोही कहा. राहुल गांधी का गद्दार वाला तंज तब आया जब रवींद्र बिट्टू ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था.

