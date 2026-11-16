छठ के बाद दिल्ली लौटने वाले रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, 18 से 22 नवंबर तक सुबह 5:15 बजे से चलेगी मेट्रो
मेट्रो सेवाएं समय से पहले शुरू करने का फैसला लिया गया है. इससे लोगों को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा.
Published : November 16, 2026 at 10:35 PM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसके तहत 18 से 22 नवंबर तक आनंद विहार व नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू की जाएंगी. इस दौरान यात्रियों को सुबह 5:15 बजे से ही मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी. इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत देना व सार्वजनिक परिवहन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है.
डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने बताया कि छठ पूजा के बाद बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली लौटेंगे. इनमें से काफी संख्या में यात्री आनंद विहार व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे. ऐसे में यात्रियों को रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा करने में परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो सेवाएं निर्धारित समय से पहले शुरू करने का फैसला लिया गया है.
अनुज दयाल ने बताया कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर ब्लू और पिंक लाइन पर सुबह 5:15 बजे से मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. वहीं, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन की सेवाएं भी इसी समय से शुरू हो जाएंगी. इससे रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को सुबह के समय ही मेट्रो के जरिये दिल्ली के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा.
इसके अतिरिक्त यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर भी अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी. राजीव चौक व कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों को रेड, ग्रीन व वायलेट लाइन सहित अन्य मेट्रो कॉरिडोर से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे एक लाइन से दूसरी लाइन में सफर करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी. स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
अनुज दयाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो विशेष अवसरों व त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करती है. इसी क्रम में छठ महापर्व के उषा अर्घ्य के अवसर पर सोमवार को भी मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू की गईं. सोमवार को सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:30 बजे से मेट्रो का संचालन किया गया, जबकि सामान्य दिनों में मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होती हैं.
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डीएमआरसी का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त आवाजाही को देखते हुए मेट्रो परिचालन में जरूरी बदलाव किए जाते हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक व सुगम यात्रा का विकल्प मिल सके. छठ के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए 18 से 22 नवंबर तक की गई यह विशेष व्यवस्था भी इसी दिशा में एक कदम है. इससे खासतौर पर सुबह जल्दी पहुंचने वाले रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
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