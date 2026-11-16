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छठ के बाद दिल्ली लौटने वाले रेल यात्रियों को मिलेगी राहत, 18 से 22 नवंबर तक सुबह 5:15 बजे से चलेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो ( File Photo )

नई दिल्ली: छठ महापर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसके तहत 18 से 22 नवंबर तक आनंद विहार व नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू की जाएंगी. इस दौरान यात्रियों को सुबह 5:15 बजे से ही मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी. इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत देना व सार्वजनिक परिवहन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है.

डीएमआरसी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने बताया कि छठ पूजा के बाद बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली लौटेंगे. इनमें से काफी संख्या में यात्री आनंद विहार व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे. ऐसे में यात्रियों को रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा करने में परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो सेवाएं निर्धारित समय से पहले शुरू करने का फैसला लिया गया है.