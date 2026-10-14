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दिल्ली मेट्रो ने SC से कहा: कोई ट्रेन रद्द नहीं की गई, विरोध-प्रदर्शन के कारण हुए शटडाउन के बावजूद 32 लाख यात्रियों ने सफर किया

दिल्ली मेट्रो ( सांकेतिक फोटो-ETV Bharat )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर को ट्रेन सेवाएं न तो कम की गईं और न ही रद्द की गईं, भले ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के दौरान "एहतियाती उपाय" के तौर पर कई स्टेशन बंद कर दिए गए और सेवाएं रोक दी गई थीं.

अपने पक्ष को रखते हुए मेट्रो ने कहा कि ऑपरेशन के घंटों के दौरान नेटवर्क पर लगभग 32 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो सामान्य दूसरे शनिवार की मेट्रो की सवारी से बस थोड़ी ही कम है.

उन्होंने बताया कि यह कमी खुद उन विरोध-प्रदर्शनों की वजह से आई, जिन्होंने कई लोगों को बाहर निकलने से रोका और रोज़मर्रा के कामकाज व रोज़गार की गतिविधियों में बाधा डाली. डीएमआरसी के चेयरपर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, “मेट्रो ऑपरेशन की कुल मात्रा में जरा भी कमी नहीं आई, यानी ट्रेन ट्रिप की संख्या में कोई कटौती नहीं हुई. ट्रेनों को शनिवार के सामान्य शेड्यूल के अनुसार ही चलाया गया; 10 अक्टूबर, 2026 को 271 ट्रेनें सेवा में शामिल की गईं. 10 अक्टूबर को पूरे नेटवर्क पर शेड्यूल के मुताबिक कुल 4,157 ट्रेन ट्रिप चलाई गईं. पूरे मेट्रो नेटवर्क में 303 स्टेशन हैं. इसमें कहा गया है कि 303 में से सिर्फ 57 स्टेशन के ही एंट्री और एग्जिट बंद किए गए थे. मेट्रो नेटवर्क के कुल 303 स्टेशनों में से सिर्फ 45 स्टेशनों पर ही आने-जाने के नियम लागू थे, जो पूरे नेटवर्क का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा हैं. जवाब में कहा गया, "नेटवर्क का 85 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा (258 स्टेशन) यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू और सुलभ बना रहा. इसमें यह भी कहा गया कि शहर में आने वाले और शहर के अंदर मौजूद यात्री बिना किसी रुकावट के आसानी से परिवहन कॉरिडोर बदल पा रहे थे. इसमें कहा गया है कि इस अदालत द्वारा 9 अक्टूबर, 2026 को पारित आदेश के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा जरूरतों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया. संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) द्वारा 09 अक्टूबर 2026 को जारी एक संशोधित सूचना के जरिए, प्रभावित स्टेशनों की संख्या 57 से घटाकर 45 कर दी गई. इसमें आगे कहा गया, शुरू में गेट बंद करने के लिए प्रस्तावित 12 स्टेशनों को पाबंदी वाली सूची से हटा दिया गया, जिससे यात्रियों के आने-जाने के लिए और स्टेशन खुल गए.