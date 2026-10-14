दिल्ली मेट्रो ने SC से कहा: कोई ट्रेन रद्द नहीं की गई, विरोध-प्रदर्शन के कारण हुए शटडाउन के बावजूद 32 लाख यात्रियों ने सफर किया
डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 10 अक्टूबर को न तो ट्रेन रद्द की गई और न ही ट्रेन सेवाएं कम की गईं.
By Sumit Saxena
Published : October 14, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर को ट्रेन सेवाएं न तो कम की गईं और न ही रद्द की गईं, भले ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन के दौरान "एहतियाती उपाय" के तौर पर कई स्टेशन बंद कर दिए गए और सेवाएं रोक दी गई थीं.
अपने पक्ष को रखते हुए मेट्रो ने कहा कि ऑपरेशन के घंटों के दौरान नेटवर्क पर लगभग 32 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो सामान्य दूसरे शनिवार की मेट्रो की सवारी से बस थोड़ी ही कम है.
उन्होंने बताया कि यह कमी खुद उन विरोध-प्रदर्शनों की वजह से आई, जिन्होंने कई लोगों को बाहर निकलने से रोका और रोज़मर्रा के कामकाज व रोज़गार की गतिविधियों में बाधा डाली. डीएमआरसी के चेयरपर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया.
डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा, “मेट्रो ऑपरेशन की कुल मात्रा में जरा भी कमी नहीं आई, यानी ट्रेन ट्रिप की संख्या में कोई कटौती नहीं हुई. ट्रेनों को शनिवार के सामान्य शेड्यूल के अनुसार ही चलाया गया; 10 अक्टूबर, 2026 को 271 ट्रेनें सेवा में शामिल की गईं. 10 अक्टूबर को पूरे नेटवर्क पर शेड्यूल के मुताबिक कुल 4,157 ट्रेन ट्रिप चलाई गईं.
पूरे मेट्रो नेटवर्क में 303 स्टेशन हैं. इसमें कहा गया है कि 303 में से सिर्फ 57 स्टेशन के ही एंट्री और एग्जिट बंद किए गए थे.
मेट्रो नेटवर्क के कुल 303 स्टेशनों में से सिर्फ 45 स्टेशनों पर ही आने-जाने के नियम लागू थे, जो पूरे नेटवर्क का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा हैं. जवाब में कहा गया, "नेटवर्क का 85 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा (258 स्टेशन) यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू और सुलभ बना रहा. इसमें यह भी कहा गया कि शहर में आने वाले और शहर के अंदर मौजूद यात्री बिना किसी रुकावट के आसानी से परिवहन कॉरिडोर बदल पा रहे थे.
इसमें कहा गया है कि इस अदालत द्वारा 9 अक्टूबर, 2026 को पारित आदेश के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा जरूरतों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया. संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) द्वारा 09 अक्टूबर 2026 को जारी एक संशोधित सूचना के जरिए, प्रभावित स्टेशनों की संख्या 57 से घटाकर 45 कर दी गई. इसमें आगे कहा गया, शुरू में गेट बंद करने के लिए प्रस्तावित 12 स्टेशनों को पाबंदी वाली सूची से हटा दिया गया, जिससे यात्रियों के आने-जाने के लिए और स्टेशन खुल गए.
इसमें कहा गया है कि डीएमआरसी को 12 अक्टूबर को पुलिस अधिकारियों से एक सूचना मिली, जिसमें 12 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक 6 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री/एग्जिट बंद रखने का निर्देश दिया गया था; इसके बाद डीएमआरसी ने उन 6 स्टेशनों पर एंट्री/एग्जिट बंद कर दी. इसमें कहा गया है, “याचिकाकर्ता ने खुद अवमानना याचिका में जो बातें मानी हैं, उनसे पूरी तरह से शटडाउन (बंद) का आरोप गलत साबित होता है. जीटीबी नगर और विश्वविद्यालय जैसे अहम और संवेदनशील स्टेशनों पर, संबंधित अधिकारियों ने आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई थी; बल्कि, उन्होंने यात्रियों के आने की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक नपे-तुले और व्यवस्थित नियम लागू किए, साथ ही स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को आसानी से बाहर निकलने में मदद भी की.”
डीएमआरसी ने बताया कि मेट्रो नेटवर्क के चालू रहने के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या लगभग 32 लाख थी और यह संख्या आम तौर पर दूसरे शनिवार को होने वाली मेट्रो की सवारी से थोड़ी कम थी.
इस कमी की वजह विरोध-प्रदर्शन हो सकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा न करने का फ़ैसला किया और नतीजतन, वे अपने रोजमर्रा के कामों या अपने बिजनेस या निजी नौकरी से जुड़े कामों में शामिल नहीं हो पाए. जवाब में आगे कहा गया, "10 अक्टूबर 2026 को मेट्रो में सवार होने वाले यात्रियों की असल संख्या लगभग 32 लाख थी, जबकि सामान्य दूसरे शनिवार को यह संख्या लगभग 58 लाख होती है."
इसमें यह भी कहा गया कि जिन कुछ स्टेशनों पर यात्री गेट को रेगुलेट किया गया था, उनके अलावा बाकी मेट्रो स्टेशन यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए खुले रहे.
“मैं इस अदालत के सामने बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस माननीय अदालत और अन्य सभी अदालतों का बहुत सम्मान करता हूं. जैसा कि नीचे बताया गया है, इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में 9 अक्टूबर को पारित आदेश का अक्षरशः और उसकी मूल भावना के अनुसार पालन किया गया है... इस माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के पैराग्राफ 7 को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह बात रखी गई थी कि आवश्यक सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध था. डीएमआरसी के चेयरमैन के जवाब में कहा गया, ऊपर बताई गई बात के आधार पर, इस माननीय न्यायालय ने 09 अक्टूबर 2026 का वह आदेश पारित किया था."
यह जवाब मेट्रो सेवाओं से जुड़ी अवमानना याचिका के जवाब में दाखिल किया गया था.
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