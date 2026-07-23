लगातार दूसरे दिन 16 मेट्रो स्टेशन बंद, सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रियों को परेशानी
DMRC के मुताबिक अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जाएगा. मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
Published : July 23, 2026 at 9:28 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी दिल्ली मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों को यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा पहले की तरह रहेगी.
इन स्टेशनों पर रहेगी एंट्री-एग्जिट बंद
DMRC के अनुसार जिन स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम.
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, and others, are closed till further instructions.— ANI (@ANI) July 23, 2026
Visuals from the Ramakrishna Ashram Marg metro station pic.twitter.com/9qALh51jhN
इंटरचेंज की सुविधा जारी
हालांकि यात्रियों को राहत देते हुए DMRC ने स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा रहेगी. यानी यात्री इन स्टेशनों पर ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium,… pic.twitter.com/gtgnRTAgiO— ANI (@ANI) July 23, 2026
यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील
DMRC ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी लेने और आवश्यक होने पर वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है. जिन यात्रियों का गंतव्य बंद किए गए स्टेशनों के आसपास है, उन्हें अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium,… pic.twitter.com/YGu99QhqQs— ANI (@ANI) July 23, 2026
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium,… pic.twitter.com/NqsTBHaw7k— ANI (@ANI) July 23, 2026
अगले आदेश तक लागू रहेगी व्यवस्था
दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. स्थिति के अनुसार स्टेशनों को दोबारा खोले जाने का निर्णय लिया जाएगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अन्य माध्यमों पर जारी ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें.
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