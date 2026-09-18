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दिल्ली मेट्रो ने बनाया नया कीर्तिमान: बस हड़ताल के चलते 17 सितंबर को मेट्रो में पहुंचे 82.44 लाख से अधिक यात्री

सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम व घंटों की देरी से बचने के लिए लाखों लोगों ने मेट्रो को भरोसेमंद विकल्प के रूप में चुना. पढ़े..

दिल्ली मेट्रो ने रचा नया कीर्तिमान
दिल्ली मेट्रो ने रचा नया कीर्तिमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर की जीवन रेखा कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की आवाजाही के मामले में एक बार फिर नया व ऐतिहासिक इतिहास कीर्तिमान हासिल किया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 17 सितंबर को मेट्रो नेटवर्क पर अब तक के सबसे अधिक दैनिक यात्री बोर्डिंग दर्ज किए गए. इस एक ही दिन में कुल 82,44,903 यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया. इस नए आंकड़े के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है.

पुराना रिकॉर्ड पीछे छूटा: डीएमआरसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इससे पहले दिल्ली मेट्रो का सबसे अधिक दैनिक यात्री संख्या का रिकॉर्ड 8 अगस्त, 2025 के नाम दर्ज था, जब एक दिन में 81,88,115 यात्रियों ने सफर किया था. पिछले साल बने उस रिकॉर्ड को पार करते हुए 17 सितंबर, 2026 को नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस शानदार उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि दिल्लीवासियों के बीच मेट्रो का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है.

डीटीसी की हड़ताल से यात्रियों की भारी भीड़: यात्रियों की इस भारी भीड़ के पीछे मुख्य वजह दिल्ली परिवहन निगम की बसों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल है. सड़क परिवहन व्यवस्था के चरमराने व बसों के पहिए थमने के कारण राजधानी के आम नागरिकों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया था. इससे सड़क पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम व घंटों की देरी से बचने के लिए लाखों यात्रियों ने मेट्रो का रुख किया. यात्रियों के भारी दबाव और अचानक बढ़ी हुई भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो ने 17 सितंबर को सामान्य दिनों के मुकाबले 32 अतिरिक्त फेरे संचालित किए. समय पर ट्रेनें मिलने और फेरे बढ़ने से यात्रियों को स्टेशनों पर लंबी कतारों और भीड़भाड़ से काफी हद तक राहत मिली.

समय पर गंतव्य तक पहुंचा रहा दिल्ली मेट्रो: इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद डीएमआरसी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा कि यह आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली मेट्रो शहर में सार्वजनिक परिवहन का सबसे भरोसेमंद, समयबद्ध, सुरक्षित व आरामदायक साधन बन चुका है. मेट्रो के जरिए लोग सड़क की भीषण ट्रैफिक समस्याओं से बचकर लोग अपने समय पर दफ्तर, स्कूल व अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने सभी यात्रियों का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया है कि वह दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती आबादी व यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं, तकनीक व बुनियादी ढांचे को लगातार और अधिक उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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