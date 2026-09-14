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दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार मिला 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार', अमित शाह ने DMRC को सौंपा

दिल्ली मेट्रो लोगों को सुरक्षित और आधुनिक सफर के साथ देश की राजभाषा को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने में भी आगे खड़ी है.

दिल्ली मेट्रो को फिर मिला देश का सबसे बड़ा हिंदी सम्मान
दिल्ली मेट्रो को फिर मिला देश का सबसे बड़ा हिंदी सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 8:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक बार फिर अपनी कार्यशैली और राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पण का लोहा मनवाया है. दिल्ली मेट्रो को केंद्र सरकार के सबसे प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है. खास बात यह है कि DMRC को यह सर्वोच्च सम्मान लगातार दूसरी बार मिला है. यह पुरस्कार सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के बेहतर उपयोग और इसे बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है.

यह सम्मान समारोह 14 सितंबर 2026 को 'हिंदी दिवस' के मौके पर नवी मुंबई स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का हिस्सा था. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से यह पुरस्कार दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार को सौंपा. इस खास मौके पर DMRC के वित्त निदेशक अजीत शर्मा, मानव संसाधन महाप्रबंधक जयश्री शर्मा और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

MD डॉ. विकास कुमार ने जताई खुशी, टीम को दिया श्रेय

इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हमें हिंदी को केवल बोलचाल तक सीमित न रखकर इसे प्रशासन, तकनीकी कार्यों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आम जनता से जुड़ी सेवाओं में एक मजबूत माध्यम बनाने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि दिल्ली मेट्रो के हर एक अधिकारी और कर्मचारी के समर्पण और दिन-रात की मेहनत का नतीजा है. डॉ. विकास कुमार ने इस पूरे सम्मान को दिल्ली मेट्रो के सभी कर्मचारियों को समर्पित किया और उन्हें बधाई दी.

क्यों महत्वपूर्ण है यह उपलब्धि

दिल्ली मेट्रो देश की सबसे आधुनिक और बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक है. अक्सर यह माना जाता है कि बड़े तकनीकी और प्रशासनिक संस्थानों में अंग्रेजी का दबदबा रहता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल काम और बड़े प्रबंधन को भी हिंदी में बहुत आसानी और प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है.

दैनिक कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल

DMRC अपने कार्यालयीन कामकाज, नोटिफिकेशन और तकनीकी दस्तावेजों में हिंदी को प्राथमिकता देता है. साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर सूचना बोर्ड, घोषणाएं और डिजिटल ऐप में हिंदी का सरल और सहज प्रयोग किया जाता है, ताकि आम यात्रियों को कोई परेशानी न हो. वहीं वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी हिंदी भाषा में जानकारियां आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं.

लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार पाना यह दर्शाता है कि दिल्ली मेट्रो न केवल लोगों को सुरक्षित और आधुनिक सफर की सुविधा दे रही है, बल्कि देश की राजभाषा को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने में भी सबसे आगे खड़ी है. DMRC की यह सफलता अन्य सरकारी संस्थानों और उपक्रमों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है.

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