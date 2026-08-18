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दिल्ली दवा घोटाला केस: पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल को मिली 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित दवा और चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले में आरोपी पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने डॉ. अग्रवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश जारी किया है.

इसके पहले कोर्ट ने 17 अगस्त को इस मामले के आरोपी डॉ विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. इन दोनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. दोनों पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी में 700 करोड़ रुपये की गड़बड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

सुनवाई के दौरान डॉ वत्सला अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वो पिछले 40 दिनों से जेल में है. याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जिसका जिक्र हिरासत के आदेश में भी किया गया है. वकील रमेश गुप्ता ने यह भी कहा कि वत्सला अग्रवाल को बलि का बकरा बनाया गया है ताकि कुछ उच्च पदस्थ लोगों को बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि वत्सला अग्रवाल के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.