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दिल्ली दवा घोटाला मामला: आरोपी राजीव रंगीला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दवा घोटाला मामले के आरोपी राजीव रंगीला को बड़ा झटका दिया है. स्पेशल जज विद्या प्रकाश की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का निर्देश दिया. सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति से जुड़े इस घोटाले की जांच एजेंसियां गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी को कोई भी कानूनी राहत देने से इनकार किया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. अपराध में आरोपी की भूमिका को देखते हुए उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है. राजीव रंगीला पर आरोप है कि उसने मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति ज्यादा कीमतों पर की. सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील कुमार संजय ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आगे की जांच के लिए आरोपी की जरूरत है और उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया था चुका है. उसे भगोड़ा करार देने के लिए जरूरी प्रक्रिया अभी लंबित है.

सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से पेश वकील कुमार संजय ने आगे कहा कि रंगीला ने ज्यादा कीमतों पर सामानों की आपूर्ति की, वो मेडिकल उपकरणों का निर्माण भी नहीं करता है जो टेंडर की पूर्व शर्त है. एसीबी के मुताबिक रंगीला ने करीब सौ बैंक खातों में अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजे.