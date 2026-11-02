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दिल्ली: रामलीला मैदान की महारैली से कारोबार को 11 हजार करोड़ रुपये की क्षति: CTI ने जारी किया आकलन

सीटीआई के अनुसार, महारैली के चलते दिल्ली के व्यापार को कुल 11,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है.

Delhi Markets Suffer Loss Due to Ramlila Maidan Maharally , Claims CTI
महारैली से कारोबार को 11 हजार करोड़ का नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2026 at 3:03 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित एक विशाल महारैली के कारण शहर के व्यापारिक तंत्र को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. यह दावा चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने किया है. सीटीआई द्वारा जारी किए गए विस्तृत आकलन के अनुसार, इस एकदिवसीय रैली के चलते दिल्ली के व्यापार को कुल 11,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है. इनका कहना है कि धनतेरस और दीपावली के ठीक मुहाने पर आए इस व्यवधान ने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

खुदरा और थोक व्यापार को सबसे बड़ा आघात

CTI के सर्वे के मुताबिक, रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार, कनॉट प्लेस और करोल बाग आदि में लगभग 3 लाख दुकानें स्थित हैं. इनमें से करीब 2.5 लाख दुकानें पूरी तरह बंद रहीं और 80 प्रतिशत तक का व्यापार ठप हो गया. यह समय त्योहारी सीजन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समय माना जाता है. चूंकि सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और मेरठ जैसे एनसीआर के लगभग 100 शहरों से रोजाना आने वाले 3 से 4 लाख ग्राहक उत्पन्न स्थिति के कारण बाजारों में नहीं आ सके, इसलिए बाजारों में भारी सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारियों को 8,800 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.

रामलीला मैदान की महारैली (ETV Bharat)

परिवहन और लॉजिस्टिक्स चेन टूटी (1,500 करोड़ रुपये)

रैली के चलते सेंट्रल दिल्ली में यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. रामलीला मैदान के 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ठप रहा. नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी और मुंडका समेत दिल्ली के 56 औद्योगिक क्षेत्रों से माल लेकर आने-जाने वाले हजारों ट्रक और टेम्पो जगह-जगह फंस गए. जेएलएन मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर वाहनों के पहिए थम जाने से पूरी सेंट्रल दिल्ली में अघोषित लॉकडाउन जैसे हालात बन गए. इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 1,500 करोड़ रुपये की चपत लगी.

Delhi Markets Suffer Loss Due to Ramlila Maidan Maharally , Claims CTI
महारैली के कारण कनॉट प्लेस की दुकानें बंद (ETV Bharat)

हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को झटका (500 करोड़ रुपये)

कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, करोल बाग और दरियागंज जैसे क्षेत्रों में स्थित 2,000 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और ढाबों को इस रैली का नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा. बड़ी संख्या में होटल बुकिंग रद्द कर दी गईं. इसके अलावा, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटक भी यातायात बाधित होने के कारण सेंट्रल दिल्ली का रुख नहीं कर पाए, जिससे इस सेक्टर को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

दिहाड़ी मजदूरों और अनौपचारिक क्षेत्र पर मार (200 करोड़ रुपये)

इस बंदी का सबसे गंभीर असर दैनिक वेतन भोगी और गरीब वर्ग पर पड़ा. बाजारों में काम करने वाले लगभग 20 लाख कर्मचारियों, लोडर, ऑटो-ई-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों और कुलियों की एक दिन की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने स्पष्ट किया कि इस रैली को लेकर व्यापारियों पर किसी राजनीतिक दल के एजेंट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने बताया कि रैली से पहले लगभग 100 बड़ी मार्केट एसोसिएशनों ने आयोजकों से इसे टालने की अपील की थी. दिल्ली के व्यापारी किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने व्यापार को बचाना और चलाना है. फिलहाल, व्यापारियों ने सरकार और संबंधित पक्षों से इस भारी-भरकम नुकसान के मुआवजे को लेकर गंभीर विचार करने की मांग की है.

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TAGGED:

CT TRADERS
DELHI MARKET LOSS
RAMLILA MAIDAN MAHARALLY
CHAMBOR OF TRADE AND INDUSTRY
दिल्ली महारैली कारोबार को नुकसान

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