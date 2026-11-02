दिल्ली: रामलीला मैदान की महारैली से कारोबार को 11 हजार करोड़ रुपये की क्षति: CTI ने जारी किया आकलन
सीटीआई के अनुसार, महारैली के चलते दिल्ली के व्यापार को कुल 11,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है.
Published : November 2, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित एक विशाल महारैली के कारण शहर के व्यापारिक तंत्र को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. यह दावा चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने किया है. सीटीआई द्वारा जारी किए गए विस्तृत आकलन के अनुसार, इस एकदिवसीय रैली के चलते दिल्ली के व्यापार को कुल 11,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है. इनका कहना है कि धनतेरस और दीपावली के ठीक मुहाने पर आए इस व्यवधान ने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
खुदरा और थोक व्यापार को सबसे बड़ा आघात
CTI के सर्वे के मुताबिक, रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, सदर बाजार, कनॉट प्लेस और करोल बाग आदि में लगभग 3 लाख दुकानें स्थित हैं. इनमें से करीब 2.5 लाख दुकानें पूरी तरह बंद रहीं और 80 प्रतिशत तक का व्यापार ठप हो गया. यह समय त्योहारी सीजन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समय माना जाता है. चूंकि सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और मेरठ जैसे एनसीआर के लगभग 100 शहरों से रोजाना आने वाले 3 से 4 लाख ग्राहक उत्पन्न स्थिति के कारण बाजारों में नहीं आ सके, इसलिए बाजारों में भारी सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारियों को 8,800 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.
परिवहन और लॉजिस्टिक्स चेन टूटी (1,500 करोड़ रुपये)
रैली के चलते सेंट्रल दिल्ली में यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. रामलीला मैदान के 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ठप रहा. नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी और मुंडका समेत दिल्ली के 56 औद्योगिक क्षेत्रों से माल लेकर आने-जाने वाले हजारों ट्रक और टेम्पो जगह-जगह फंस गए. जेएलएन मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर वाहनों के पहिए थम जाने से पूरी सेंट्रल दिल्ली में अघोषित लॉकडाउन जैसे हालात बन गए. इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 1,500 करोड़ रुपये की चपत लगी.
हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को झटका (500 करोड़ रुपये)
कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, करोल बाग और दरियागंज जैसे क्षेत्रों में स्थित 2,000 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और ढाबों को इस रैली का नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा. बड़ी संख्या में होटल बुकिंग रद्द कर दी गईं. इसके अलावा, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटक भी यातायात बाधित होने के कारण सेंट्रल दिल्ली का रुख नहीं कर पाए, जिससे इस सेक्टर को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
#WATCH | Delhi: On the impact of the INDIA bloc's rally on traders, Chamber of Trade & Industry (CTI) Chairman Brijesh Goyal says, "Due to the rally held at Ramlila Maidan today, about 20 to 25 major markets in the vicinity were affected. These historic markets house approximately 3,00,000 shops. Based on data we received this evening from various WhatsApp groups—comprising traders from different markets under the CTA (Confederation of All India Traders)—about 80% of these shops—roughly 2,50,000 out of 3,00,000—remained closed today. This was due to the panic that spread over the last few days, with reports suggesting that 1 million people and thousands of vehicles would arrive. Consequently, many traders did not open their shops. Furthermore, the 3,00,000 to 4,00,000 customers, suppliers, and dealers who typically travel daily from the 100-odd small towns surrounding Delhi for business did not show up today. Additionally, around 5,000 vehicles—including small tempos, Tata Ace trucks, and larger trucks—that transport goods from Delhi’s various industrial areas and transport hubs could not operate. Since the markets in Old Delhi and Central Delhi consist primarily of small shops rather than large warehouses, they rely on daily inward shipments from these industrial and transport hubs. Because of the disruptions to transport services—which affected an area spanning roughly 10 kilometres—the movement of goods was halted. The movement of goods—loading and unloading—was completely disrupted. During the peak Diwali season, these markets with individual turnovers collectively generate business worth approximately 10,000 to 12,000 crore rupees. Even where shops remained open, sales were virtually non-existent; there were simply no customers. As a result, the trading sector in Delhi has suffered a loss of roughly 10,000 to 11,000 crore rupees. The question now arises: who will compensate for this loss, or who will make up for it—will the organisers do so? This is a significant loss, especially given that the peak Diwali season was underway, with Dhanteras shopping just four days away. Furthermore, since Diwali falls on a Sunday—a day when traders typically visit their shops for cleaning and stock-taking—the losses incurred today are substantial"— ANI (@ANI) November 1, 2026
दिहाड़ी मजदूरों और अनौपचारिक क्षेत्र पर मार (200 करोड़ रुपये)
इस बंदी का सबसे गंभीर असर दैनिक वेतन भोगी और गरीब वर्ग पर पड़ा. बाजारों में काम करने वाले लगभग 20 लाख कर्मचारियों, लोडर, ऑटो-ई-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों और कुलियों की एक दिन की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने स्पष्ट किया कि इस रैली को लेकर व्यापारियों पर किसी राजनीतिक दल के एजेंट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने बताया कि रैली से पहले लगभग 100 बड़ी मार्केट एसोसिएशनों ने आयोजकों से इसे टालने की अपील की थी. दिल्ली के व्यापारी किसी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने व्यापार को बचाना और चलाना है. फिलहाल, व्यापारियों ने सरकार और संबंधित पक्षों से इस भारी-भरकम नुकसान के मुआवजे को लेकर गंभीर विचार करने की मांग की है.
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