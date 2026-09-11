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''100 साल पुरानी हस्तकला..."; सिर्फ 15 मिनट में मिट्टी में फूंक देती हैं प्राण! दिल्ली में छाए पेण की मूर्तिकार के अनोखे इको-फ्रेंडली बप्पा

दिल्ली में पहली बार लगी पेण की मूर्तिकार सपना जाधव की पर्यावरण-अनुकूल प्रदर्शनी. रिपोर्ट- शशिकला सिंह

पेण की मूर्तिकार सपना जाधव
पेण की मूर्तिकार सपना जाधव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 2:39 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: देश भर में गणेश उत्सव 2026 की धूम शुरू होने वाली है. इस बार 14 सितंबर से बप्पा के भक्त उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में भी यह उत्सव इस साल बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि राजधानी में पहली बार गणपति जी के 'मायके' यानी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेण शहर की प्रसिद्ध इको-फ्रेंडली मूर्तियां कदम रख चुकी हैं. दरअसल, 100 साल से भी पुरानी पारंपरिक हस्तकला विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर पेण की मूर्तियों की एक भव्य प्रदर्शनी कनॉट प्लेस स्थित महाराष्ट्र एम्पोरियम में लगाई गई है.

इस विशेष प्रदर्शनी में रखीं 500 से अधिक पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियां सिर्फ मिट्टी का रूप नहीं हैं, बल्कि यह एक महिला के हौसले की उड़ान भी हैं. महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर दिल्ली के दिल (कनॉट प्लेस) तक अपनी कला का जादू बिखेरने वाली महिला मूर्तिकार सपना जाधव की यह दिल्ली में पहली प्रदर्शनी है. आइए जानते हैं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती पेण की इन अनूठी गणपति प्रतिमाओं की गौरवशाली गाथा और सपना जाधव के आत्मनिर्भरता व संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी.

जानिए क्यों खास हैं पेण की बनी गणेश प्रतिमाएं?, देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

16 वर्षों का अनुभव और 15 मिनट का हुनर

मूर्तिकार सपना जाधव बताती हैं कि वे पिछले 16 वर्षों से गणेश मूर्तियां बनाने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने शादी के बाद इस हुनर को अपनाया. शुरुआत में जिस काम को सीखने में समय लगा, आज उसमें वे पूरी तरह निपुण हो चुकी हैं. अनुभव का आलम यह है कि शुरुआत में जहां उन्हें एक मूर्ति बनाने में लगभग 1 घंटा लगता था, वहीं आज वे मात्र 15 मिनट में गणेश प्रतिमा तैयार कर लेती हैं. प्रतिमाओं के बाकी सभी श्रृंगार और पेंटिंग का काम वे खुद संभालती हैं, जबकि मूर्तियों की सबसे आकर्षक विशेषता उनकी आंखों की फाइन पेंटिंग का काम उनके पति करते हैं. दोनों मिलकर इन मूर्तियों में मानो प्राण फूंक देते हैं.

क्यों खास हैं पेण की बनी गणेश प्रतिमाएं?
क्यों खास हैं पेण की बनी गणेश प्रतिमाएं? (ETV Bharat)

शाडू मिट्टी और पेपर पल्प तकनीक से बनी गणेश प्रतिमाएं

सपना बताती हैं कि वे पेण की पारंपरिक शाडू मिट्टी और पेपर पल्प (अखबार की लुगदी) दोनों तरह की इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाती हैं. बाजार में उपलब्ध इन प्रतिमाओं की सबसे बड़ी खासियत इनकी पर्यावरण-अनुकूलता है. यह शुद्ध मिट्टी से बनाई जाती हैं और पूरी तरह प्राकृतिक होती हैं. कम वजन और आसानी से ले जाने योग्य होने के कारण दिल्लीवासियों को ये मूर्तियों काफी पसंद आ रही है.

  • शुद्ध शाडू मिट्टी की मूर्तियां: यह पूरी तरह प्राकृतिक और मिट्टी से बनी होती हैं, जो विसर्जन के समय पानी में तुरंत घुल जाती हैं.
  • पेपर पल्प मूर्तियां: मिट्टी और अखबार की लुगदी को मिलाकर बनाई जाने वाली इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत इनका काफी कम वजन होना है.
क्यों खास हैं पेण की बनी गणेश प्रतिमाएं?
क्यों खास हैं पेण की बनी गणेश प्रतिमाएं? (ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता

इन पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों के निर्माण के पीछे सिर्फ मिट्टी और रंगों का मेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे महिलाओं की कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है. मूर्तिकार सपना जाधव अपनी 10 महिलाओं की एक कुशल टीम के साथ मिलकर इन खूबसूरत मूर्तियों को तैयार करती हैं. सपना बताती हैं कि उनके कारखाने में केवल महिला स्टाफ ही काम करती हैं. मूर्तियों को आकार देने से लेकर बाजार पहुंचाने तक का सफर इन महिलाओं के हुनर से होकर गुजरता है. ग्रामीण क्षेत्र की इन महिलाओं का यह सामूहिक प्रयास न केवल पर्यावरण को बचा रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त भी बना रहा है.

  • कौशल और प्रशिक्षण: कारखाने की सभी महिलाओं को एक पेशेवर टीम की तरह विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.
  • बारीकियों का काम: मूर्तियों के आकर्षक रंग-संयोजन, सजावट, टिकाऊपन के लिए वॉर्निश और फिनिशिंग का पूरा जिम्मा यही महिलाएं संभालती हैं.
शाडू मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा
शाडू मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

प्रतिमाओं का डिजाइन और साइज

सपना जाधव ने दिल्ली के भक्तों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बप्पा के कई विश्व-प्रसिद्ध और रचनात्मक रूपों को इस प्रदर्शनी में उतारा है. यहां पारंपरिक और आधुनिक दोनों शैलियों का बेजोड़ संगम देखने को मिल रहा है. प्रदर्शनी में मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा और पुणे के प्रतिष्ठित दगडूसेठ हलवाई गणपति के हूबहू और जीवंत डिज़ाइन उपलब्ध हैं.

इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं
इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं (ETV Bharat)

इसके अलावा, भक्तों के लिए विशेष आकर्षण के रूप में चांद पर विराजित गणपति की प्रतिमा, पारंपरिक भव्य पोशाक में सजे बप्पा, और भगवान कृष्ण के बाल रूप में बप्पा की मनमोहक मूर्तियां तैयार की गई हैं. घर के छोटे से मंदिर से लेकर सोसायटियों और बड़े पंडालों के लिए अलग-अलग साइज़ (आकार) में ये इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन्हें आसानी से पसंद और जगह के अनुसार चुना जा सकता है.

पेण की मूर्तिकार सपना जाधव
पेण की मूर्तिकार सपना जाधव (ETV Bharat)

दिल्ली में मराठी स्टाइल फेटा और धोती की भारी मांग

सपना जाधव बताती हैं कि दिल्ली के लोगों में इस बार पारंपरिक और प्रामाणिक मराठी लुक वाली बप्पा की मूर्तियों को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखी जा रही है. दिल्लीवालों के इस उत्साह को देखते हुए सपना और उनकी टीम ग्राहकों की पसंद के अनुसार मौके पर ही मूर्तियों को नया रूप दे रही हैं. वहीं, दिल्ली के कॉलेज जाने वाले युवाओं और छात्रों के बीच मराठी फेटा शैली वाली मूर्तियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं. युवा इस पारंपरिक महाराष्ट्रीयन लुक को खूब पसंद कर रहे हैं और बढ़-चढ़कर इनकी बुकिंग करा रहे हैं.

मूर्तिकार सपना जाधव का सफर
मूर्तिकार सपना जाधव का सफर (ETV Bharat)

अपनों का साथ और सरकारी प्रोत्साहन: सपना के हौसलों को मिले पंख

सपना जाधव के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था. इसके पीछे कई लोगों का अटूट विश्वास और सहयोग शामिल है. आत्मनिर्भरता के इस सफर के बारे में बात करते हुए सपना बताती हैं कि 'महाराष्ट्र लघु उद्योग मंडल' और उनकी स्थानीय नगर सेविका पल्लवी काले से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें दिल्ली आकर अपनी कला को प्रदर्शित करने का हौसला दिया. इस सफर में उनके पति अमोल जाधव मजबूत स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहे. उन्होंने महाराष्ट्र स्थित अपने कारखाने का पूरा काम खुद संभालकर सपना को दिल्ली भेजा, ताकि वे बिना किसी चिंता के यहां अपनी प्रदर्शनी पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

गणेश जी की प्रतिमाएं
गणेश जी की प्रतिमाएं (ETV Bharat)

दिल्ली के इस उत्सव को खास बनाने के लिए सपना अपने कारखाने की सारी तैयारियां पूरी करके 15 दिन पहले ही दिल्ली आ गई थीं. सपना भावुक होकर कहती हैं, "अपनी कला के दम पर आत्मनिर्भर बनना और आज दिल्ली के लोगों से जो सकारात्मक और प्यार भरा प्रतिसाद मिल रहा है, वह मेरे और मेरी पूरी महिला टीम के लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है."

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