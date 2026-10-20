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सड़क हादसे में पैर गंवाने वाली महिला को 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा, MACT का ऐतिहासिक फैसला

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक मामले में न्यायसंगत फैसला सुनाया है. न्यायाधिकरण ने 2024 के एक सड़क हादसे में अपना बायां पैर गंवाने वाली 26 वर्षीय महिला को 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. पीठासीन अधिकारी गुंजन गुप्ता की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह निर्देश दिया है कि वह मुआवजे की इस राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करे.

यह दुर्घटना 5 नवंबर 2024 को राजधानी के व्यस्त पीरागढ़ी चौक पर हुई थी. पीड़िता रीना अपने दो साल के मासूम बेटे के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक ट्रक ने उनके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का पहिया रीना के बाएं पैर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनका पैर बुरी तरह कुचल गया. इस जानलेवा हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए तीन बार सर्जरी करनी पड़ी और अंततः उनका बायां पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा.

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