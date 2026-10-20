सड़क हादसे में पैर गंवाने वाली महिला को 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा, MACT का ऐतिहासिक फैसला
MACT ने 2024 के सड़क हादसे में बायां पैर गंवाने वाली 26 वर्षीय महिला को 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
Published : October 20, 2026 at 9:57 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक मामले में न्यायसंगत फैसला सुनाया है. न्यायाधिकरण ने 2024 के एक सड़क हादसे में अपना बायां पैर गंवाने वाली 26 वर्षीय महिला को 2.55 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. पीठासीन अधिकारी गुंजन गुप्ता की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह निर्देश दिया है कि वह मुआवजे की इस राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करे.
यह दुर्घटना 5 नवंबर 2024 को राजधानी के व्यस्त पीरागढ़ी चौक पर हुई थी. पीड़िता रीना अपने दो साल के मासूम बेटे के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी थी. इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक ट्रक ने उनके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का पहिया रीना के बाएं पैर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनका पैर बुरी तरह कुचल गया. इस जानलेवा हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए तीन बार सर्जरी करनी पड़ी और अंततः उनका बायां पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा.
बीमा कंपनी की दलीलें खारिज
सुनवाई के दौरान ट्रक की बीमा कंपनी ने मुआवजे से बचने के लिए कई तरह के तर्क दिए. कंपनी ने दावा किया कि गलती स्कूटर चालक की थी और दोनों महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना था. हालांकि, न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी के इन सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि रीना द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना के संबंध में दी गई गवाही पूरी तरह से अकाट्य और विश्वसनीय थी. इसके अलावा, ट्रक के मालिक सह-चालक महिंदर सिंह अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष भी लिया.
कारोबार बंद होने और भविष्य की आय के नुकसान को माना
रीना एक युवा उद्यमी थीं और हादसे के वक्त उनके तीन छोटे बच्चे (दो से चार वर्ष की आयु के) थे. इस दुर्घटना के कारण उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करना पड़ा. न्यायाधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि भले ही शारीरिक विकलांगता कम आंकी गई हो, लेकिन इस प्रकार की गंभीर चोट के बाद पीड़िता का जीवन पूरी तरह बदल चुका है. अदालत ने कहा, 'इस विकलांगता और इसके कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के साथ, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, याचिकाकर्ता उस तरह का जीवन नहीं जी पाएगी जैसा वह दुर्घटना से पहले जीती थी.' सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने एक गृहिणी के रूप में उनके योगदान के लिए 6,000 रुपये प्रति माह जोड़ते हुए उनकी कुल मासिक आय 58,915 रुपये तय की.
मुआवजे की इस कुल राशि में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 1.68 करोड़ रुपये भविष्य की आय के नुकसान के रूप में प्रदान किया गया है. इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल बिलों के अभाव में चिकित्सा खर्चों से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही कोई दोषी व्यक्ति पीड़िता की मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ उठा सकता है.
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