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दिल्ली लखनऊ इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम थे सवार

दिल्ली से लखनऊ पहुंची इंडिगो की फ्लाइट भोपाल डायवर्ट ( Source: Getty Image )