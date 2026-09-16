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दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बोले अमृतसर-में हुआ प्रभु राम के बेटों का जन्म और लिखी गई बाल्मीकि रामायण

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह अयोध्या पहुंचे. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बुधवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे. उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन किए. इसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए. उपराज्यपाल ने कहा कि वाल्मीकि रामायण को अमृतसर में लिखी गई. और जहां दोनों बच्चों का जन्म हुआ, और वहां पर पले बड़े हुए. अमृतसर में रामतीरथ मंदिर है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका यह पहला दौरा है और प्रभु की कृपा से उनकी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से हुई. सबसे पहले रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला, इसके बाद हनुमानजी के दर्शन किए. उन्होंने कहा कि वह अयोध्या के गुरुद्वारे में भी माथा टेकेंगे. दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में संधू ने कहा कि अयोध्या उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि वह अमृतसर से आते हैं, जबकि दिल्ली उनकी कर्मभूमि है.