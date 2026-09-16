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दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बोले अमृतसर-में हुआ प्रभु राम के बेटों का जन्म और लिखी गई बाल्मीकि रामायण

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि वाल्मीकि रामायण अमृतसर में लिखी गई. अमृतसर में रामतीरथ मंदिर है.

Taranjit Singh Sandhu
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह अयोध्या पहुंचे. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 3:47 PM IST

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अयोध्या: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बुधवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे. उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन किए. इसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए.

उपराज्यपाल ने कहा कि वाल्मीकि रामायण को अमृतसर में लिखी गई. और जहां दोनों बच्चों का जन्म हुआ, और वहां पर पले बड़े हुए. अमृतसर में रामतीरथ मंदिर है.

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका यह पहला दौरा है और प्रभु की कृपा से उनकी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से हुई. सबसे पहले रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला, इसके बाद हनुमानजी के दर्शन किए. उन्होंने कहा कि वह अयोध्या के गुरुद्वारे में भी माथा टेकेंगे.

दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में संधू ने कहा कि अयोध्या उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि वह अमृतसर से आते हैं, जबकि दिल्ली उनकी कर्मभूमि है.

अयोध्या का दिल्ली से पुराना जुड़ाव है और अमृतसर के साथ भी इसके धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए.

उन्होंने अमृतसर स्थित रामतीर्थ मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि अमृतसर का रामतीर्थ भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है.

उन्होंने अयोध्या और अमृतसर के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत बताई. संधू ने कहा कि दोनों शहरों की धार्मिक परंपराओं और विरासत को एक-दूसरे से जोड़ने की दिशा में काम होना चाहिए.

राम मंदिर की स्थापत्य कला की सराहना करते हुए उपराज्यपाल ने इसे वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया.

उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत कम समय में यहां शानदार संरचना खड़ी की गई है. अयोध्या पहले से ही ऐतिहासिक नगरी रही है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद यह दुनिया के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हुआ है.

संधू ने कहा कि अयोध्या में गुरु नानक देव से जुड़े गुरुद्वारे में मत्था टेकना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी. उन्होंने गुरु तेग बहादुर के अयोध्या आगमन का भी उल्लेख किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर का दिल्ली से विशेष जुड़ाव रहा है.

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