25 साल पुराने मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दोषमुक्त, मेधा पाटकर की याचिका खारिज

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मेधा पाटकर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रही हैं.

MEDHA PATKAR CASE DISMISSED
मेधा पाटकर की याचिका खारिज, LG वीके सक्सेना को राहत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी की साकेत कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक बड़ी न्यायिक राहत देते हुए 25 साल पुराने मानहानि के मामले में दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा वर्ष 2000 में दायर किया गया था.

साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाह आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसी मामले में पिछले वर्ष मार्च 2025 में कोर्ट ने मेधा पाटकर की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त गवाहों की जांच की मांग की थी. उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आवेदन मुकदमे की वास्तविक आवश्यकता के बजाय केवल "सुनवाई में देरी करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास" है.

94 बार गायब रहीं मेधा, सुनवाई में जानबूझकर देरी का आरोप
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2000 से लंबित इस मामले में देरी का मुख्य कारण शिकायतकर्ता का रवैया रहा. दस्तावेजों से पता चला है कि 2005 से 2023 के बीच मेधा पाटकर कम से कम 94 बार अदालत की कार्यवाही से अनुपस्थित रहीं. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005 में समन जारी होने के बावजूद पाटकर सात साल तक कोर्ट में पेश नहीं हुईं. वह पहली बार 2012 में कोर्ट पहुंचीं. उन्होंने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए 46 से अधिक बार स्थगन की मांग की. अपनी मुख्य परीक्षा पूरी करने के बाद, वह क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहीं और इसके लिए कुल 24 बार सुनवाई टलवाई.

मामले में ठोस आधार नहीं-कोर्ट
यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी जब मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना (जो उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ 'नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज' के अध्यक्ष थे) पर एक विज्ञापन के जरिए उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था. हालांकि, वर्षों चली कानूनी प्रक्रिया और पाटकर की ओर से बार-बार ली गई तारीखों के बाद, अदालत ने पाया कि मामले में कोई ठोस आधार नहीं है.

जब साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को सुनाई थी सजा
बता दें कि जुलाई 2024 में, इसी साकेत कोर्ट ने एक अन्य मानहानि मामले (जो वीके सक्सेना द्वारा दायर किया गया था) में मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल और 10 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाई थी. उस मामले में कोर्ट ने पाया था कि पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग कर उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर ठेस पहुंचाई थी.

कोर्ट की टिप्पणी: "देरी की रणनीति"
आज के फैसले में कोर्ट ने मेधा पाटकर के आचरण पर जो सवाल उठाए हैं, वे न्यायशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. 25 वर्षों तक मामले को खींचना और 94 बार पेश न होना, न्याय के सिद्धांत 'देरी से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है' का उल्लंघन माना गया.

