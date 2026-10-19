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दिल्ली में अदालती देरी पर एलजी सख्त, कहा- 'देरी से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के समान'

दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के कामकाज की एक विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान अदालतों में मुकदमों के निपटारे में होने वाली अनावश्यक देरी और कम सजा दर (Low Conviction Rate) पर गहरी चिंता जताते हुए एलजी ने साफ कहा कि "देरी से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के समान है". उन्होंने न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

एलजी ने सुधार के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला अपनाने के दिए निर्देश