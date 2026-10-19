दिल्ली में अदालती देरी पर एलजी सख्त, कहा- 'देरी से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के समान'
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की अभियोजन निदेशालय की समीक्षा, कम सजा दर पर जताई चिंता.
Published : October 19, 2026 at 2:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के कामकाज की एक विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान अदालतों में मुकदमों के निपटारे में होने वाली अनावश्यक देरी और कम सजा दर (Low Conviction Rate) पर गहरी चिंता जताते हुए एलजी ने साफ कहा कि "देरी से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के समान है". उन्होंने न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
एलजी ने सुधार के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला अपनाने के दिए निर्देश
- केस ट्रैकिंग का कायाकल्प और निगरानी: मामलों की निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह ओवरहाल किया जाएगा. फाइलों के आवंटन को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन मुकदमों में और किस वजह से देरी हो रही है.
- समयबद्ध न्याय और बीएनएसएस का कड़ाई से पालन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में तय की गई समय-सीमाओं को सख्ती से लागू किया जाएगा. जहां भी कानूनन संभव हो, अनुपस्थिति में सुनवाई (ट्रायल इन एब्सेंटिया) शुरू की जाएगी. जांच की गुणवत्ता और पुख्ता सबूत जुटाने के लिए जांच अधिकारियों (आईओ) की सीधी जवाबदेही तय होगी.
- बरी होने वाले मामलों की गहराई से जांच: अदालतों से आरोपियों के छूट जाने के कारणों का पोस्टमार्टम विश्लेषण किया जाएगा. जांच या पैरवी के स्तर पर हुई खामियों को चिह्नित कर दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
- त्रिस्तरीय अंतर-एजेंसी समन्वय: सरकारी वकीलों (प्रोसिक्यूटर्स), दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के बीच दैनिक समन्वय को मजबूत किया जाएगा. मामलों को अदालत में मजबूती से रखने के लिए आईओ के साथ प्रभावी ब्रीफिंग सुनिश्चित होगी.
- चार्जशीट की पूर्व-जांच और अनावश्यक स्थगन पर रोक: अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से पहले उसकी प्री-ट्रायल स्क्रूटनी सख्त की जाएगी. अदालतों से बार-बार तारीख (स्थगन) लेने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और गवाहों की समय पर गवाही सुनिश्चित की जाएगी.
अंत में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि, "न्याय में हर एक टालमटोल और लापरवाही को दूर करना हमारी प्राथमिकता है. न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां पूर्ण तत्परता, बेहतर समन्वय और जवाबदेही के साथ काम करें." उपराज्यपाल के इस कड़े रुख से साफ है कि दिल्ली प्रशासन अब आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है.
ये भी पढ़ें: