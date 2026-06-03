मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली LG ने अभियान का किया 'ऐलान', दिए व्यवसायिक व संवेदनशील परिसरों की जांच के आदेश
घटना में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं एलजी ने कहा कि गैर-अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा.
Published : June 3, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड ने बुधवार को पूरे देश को हिलाकर रख दिया. घटना में मृतकों का आंकड़ा 21 पहुंच गया है, जबकि 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया. हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें AIIMS में 3 और मैक्स अस्पताल में 18 लोगों ने दम तोड़ा. वहीं 26 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घायलों में AIIMS में 3, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में 2, मैक्स साकेत में 20 और सफदरजंग अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में 1 व्यक्ति शामिल है. बताया जा रहा है कि मरने वाले लोगों में 18 विदेशी नागरिक थे. घटना के बाद दिल्ली एलजी ने बैठक कर सभी कमर्शियल इमारतों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
इसे लेकर एलजी ने एक्स पर बताया, दिल्ली में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह विभाग और जीएनसीटीडी के तत्वावधान में एक व्यापक बहु-विभागीय कार्य योजना तैयार की गई है. कल से, डीएम, डीसीपी और डीसी (एमसीडी) के संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला गहन प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत होटलों, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर और अन्य संवेदनशील परिसरों सहित अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की कड़ी जांच, ऑडिट और गैर-अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा. इस अभियान की संयुक्त रूप से मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त द्वारा निगरानी की जाएगी ताकि हर स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. घटना की गहन जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश दिया गया है.
Chaired an emergency high-level review meeting today along with Minister of Home, GNCTD, Shri @ashishsood_bjp, following the tragic fire incident in Malviya Nagar. A comprehensive multi-departmental action plan for strengthening fire safety across Delhi has been formulated under… pic.twitter.com/wTgYr9OYv4— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 3, 2026
जांच के आदेश: मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है तथा इससे सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था और भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की घटनाओं के कारणों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को तत्काल पत्र जारी कर विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित प्रतिष्ठान में नगर निगम के भवन उपविधियों, अग्नि सुरक्षा मानकों अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन तो नहीं किया गया था.
यह है मामला: चश्मदीद लोगों के अनुसार, दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह करीब 8:30 बजे 'फ्लोरिश स्टे' नामक होटल की पहली मंजिल पर अचानक आग की लपटें उठीं. देखते ही देखते पूरी पांच मंजिला इमारत काले व घने धुएं की चपेट में आ गई. होटल की खिड़कियों पर मोटे कांच लगे हुए थे, जिसके कारण धुआं बाहर नहीं निकल पा रहा था. दमकल व पुलिस विभाग के पहुंचने से पहले ही स्थानीय निवासी और पास के दुकानदार देवदूत बनकर सामने आए. हादसे की भयावहता को देखते हुए पास ही स्थित गद्दे की दुकान के मालिकों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाने शुरू कर दिए, जिससे ऊपर से कूदने वाले लोगों को बचाया जा सके.
#UPDATE | Delhi Police has registered an FIR under the culpable homicide section and other relevant sections of BNS in the Malviya Nagar restaurant fire incident. https://t.co/GNAwAmXyfg— ANI (@ANI) June 3, 2026
मुआवजे की घोषणा: घटना के बाद पीएम मोदी ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान किया. वहीं दिल्ली सीएम ने हादसे पर दु:ख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही. दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में लगी आग की घटना में गैर इरादतन हत्या की धारा और बीएनएस की अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है.
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