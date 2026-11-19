दिल्ली के स्कूलों व कॉलेजों में ‘एहसास 2026’ नीति शुरू, हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ‘एहसास 2026’ का शुभारंभ किया.
Published : November 19, 2026 at 5:38 PM IST
नई दिल्ली: पढ़ाई और अंकों की दौड़ के बीच अब दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों की मानसिक सेहत को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी. गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ‘एहसास 2026’ (मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी) का शुभारंभ किया. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
जानिए क्यों पड़ी इस नीति की जरूरत?
आज के दौर में बच्चों और युवाओं पर परीक्षा के दबाव, एंग्जायटी, अवसाद, बुलिंग और साइबर बुलिंग जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं. नई नीति का मकसद शिक्षण संस्थानों को सुरक्षित और सहयोगी बनाना है, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक मदद मांग सकें. यह नीति सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी.
LIVE : Launch of Delhi Mental Health Policy in the presence of Sri Sri Ravishankar ji https://t.co/hhdPPfxoDG— CMO Delhi (@CMODelhi) November 19, 2026
क्या है ‘एहसास 2026’ की खास बातें?
- काउंसलर की व्यवस्था: हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा. बड़े स्कूलों में जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त काउंसलर भी रखे जा सकेंगे. खास बात यह है कि काउंसलर्स को प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कामों से दूर रखा जाएगा, ताकि वे बच्चों की काउंसलिंग पर पूरा ध्यान दे सकें. फिलहाल दिल्ली सरकार के स्कूलों में 540 काउंसलर और 500 से ज्यादा टीचर-काउंसलर काम कर रहे हैं.
- डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर:जिला स्तर पर ये केंद्र खुलेंगे, जहां विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, थेरेपी और परामर्श की सुविधा मिलेगी. गंभीर मामलों में स्कूल से इन केंद्रों पर रेफर किया जाएगा.
- छह स्तरीय एस्केलेशन सिस्टम: किसी गंभीर संकट या आत्म-हानि के जोखिम से निपटने के लिए छह स्तरों की व्यवस्था बनी है कक्षा शिक्षक, काउंसलर/प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, स्कूल प्रमुख/वेलनेस टीम, डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल/आपातकालीन सेवाएं और संबंधित एजेंसियां.
- ट्रेनिंग और निगरानी: सिर्फ काउंसलर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, प्रिंसिपल, अभिभावकों, ड्राइवरों और आया जैसे स्टाफ को भी बच्चों के व्यवहार में बदलाव पहचानने की ट्रेनिंग दी जाएगी. व्यवस्था की जांच के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल और ‘स्कूल वेलनेस सर्विसेज इंडेक्स’ के जरिए हर तिमाही स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट ली जाएगी.
इस मौके पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि
मानसिक खुशहाली को शिक्षा का हिस्सा बनाना आज की जरूरत है और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है. उन्होंने दिव्यांग और वंचित बच्चों को समान अवसर व सहयोग मिलने पर जोर दिया. वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘एहसास’ नीति से लाखों बच्चों को मानसिक और भावनात्मक मजबूती मिलेगी तथा हर मुश्किल में सरकार, शिक्षक और अभिभावक उनके साथ खड़े रहेंगे.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बच्चों को असफलता से सीखने और खुलकर बात करने का संदेश दिया. उन्होंने नीति निर्माण में श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, यूनेस्को और इहबास का आभार जताया. वहीं, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा मानसिक मजबूती का आधार रही है.
A historic step towards making mental well-being an integral part of education in Delhi. In the esteemed presence of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, CM Smt. Rekha Gupta launched Delhi’s first Mental Health & Well-being Policy at ‘EHSAAS 2026’, aimed at benefiting over 45 lakh students. With dedicated counselling, a 24×7 mental health helpline and timely emotional support, the initiative seeks to ensure that every student has access to care, guidance and encouragement when needed. The policy reflects Delhi Government’s vision of an education system that nurtures not only academic excellence, but also emotional resilience, self-confidence and the overall well-being of every child. Hon’ble LG Shri Taranjit Singh Sandhu, Cabinet Ministers Shri Ashish Sood and Sardar Manjinder Singh Sirsa, and MP Shri Naveen Jindal also graced the occasion. @Gurudev @SandhuTaranjitS @ashishsood_bjp @mssirsa @MPNaveenJindal #ViksitDelhi— CMO Delhi (@CMODelhi) November 19, 2026
उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी साथी या विद्यार्थी को परेशान देखकर नजरअंदाज न करें, बल्कि आगे बढ़कर पूछें ‘व्हाट कैन आई डू फॉर यू?’ यह नीति चार स्तंभों पूरे संस्थान की भागीदारी, शुरुआती रोकथाम, जवाबदेही और निजता व अधिकारों की सुरक्षा पर टिकी है, जिससे पढ़ाई के साथ बच्चों के आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
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