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दिल्ली के स्कूलों व कॉलेजों में ‘एहसास 2026’ नीति शुरू, हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पढ़ाई और अंकों की दौड़ के बीच अब दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों की मानसिक सेहत को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी. गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ‘एहसास 2026’ (मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी) का शुभारंभ किया. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

जानिए क्यों पड़ी इस नीति की जरूरत?