Delhi Lal Quila car blast: जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी बोले- आतंकवाद का कोई आधार नहीं

जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि आतंकवाद का नागरिक समाज में कोई आधार नहीं और न ही हो सकता है.

आतंकवाद का कोई आधार नहीं- जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले
आतंकवाद का कोई आधार नहीं- जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली बीते सोमवार उस समय एक भीषण धमाके से दहल उठी जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक i20 कार में भीषण विस्फोट हुआ. धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच कर रही है. इसी बीच अब दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा; ''लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. आतंकवाद का कोई आधार नहीं है और नागरिक समाज में इसकी कोई जगह नहीं हो सकती. देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत मुस्लिम समुदाय इस कठिन समय में अपने हमवतन भारतीयों के साथ मज़बूत दीवार की तरह खड़ा है.''

जामा मस्जिद के शाही इमाम ने यह भी कहा; ''मेरा हृदय उन पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और एकजुटता से भरा है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है. उनका दुःख सामूहिक रूप से हमारा दुःख है. हम करुणा की अटूट नींव पर उनके साथ खड़े हैं. भारत के मुसलमान, जिनमें हमारे कश्मीरी भाई-बहन भी शामिल हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए आतंकवाद के विरुद्ध अपने देश के साथ खड़े हैं.''

जामा मस्जिद के शाही इमाम ने आगे कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. इस संबंध में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई न्याय पर आधारित होनी चाहिए और न्यायपूर्ण प्रतीत भी होनी चाहिए. यह पारदर्शिता उनके घावों पर मरहम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने अंत में कहा कि दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प के साथ, हम एकजुट होकर आतंकवाद के खतरे से लड़ सकेंगे और इसे हराने में सफल होंगे.

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय पूर्व चांसलर फ़िरोज़ बख्त अहमद को सुनिए (ETV Bharat)

इसके अलावा, हैदराबाद में स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय पूर्व चांसलर फ़िरोज़ बख्त अहमद ने भी घटना की निंदा की. उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि लाल किले के पास हुई आतंकी घटना का पुरजोर विरोध है. यह बात सत्य है कि इन आतंकियों को खुदा कभी माफ नहीं करेगा. वहीं देश के प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी इनको नहीं छोड़ने वाले. उन्होंने आगे बोला कि मैं मुसलमानों का कोई ठेकेदार नहीं हूं, न ही मैं उनका चौकीदार हूं. लेकिन देश की जनता से एक गुज़ारिश जरूर करूंगा कि वह देश के इमान और इज़्ज़त को बरकरार रखेंगे.

