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'ज्यादा बच्चे पैदा करें या नहीं?' रेखा गुप्ता की ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ पर केजरीवाल का तंज, पूछा- हिंदू आख़िर क्या करें?

एक सामाजिक सद्भाव बैठक के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज को संगठित और सतर्क रहने की आवश्यकता है.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 2:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली बहुप्रतीक्षित ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 1 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है और सरकार का लक्ष्य आगामी रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में पहली किस्त पहुँचाना है. 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई इस योजना में कई प्रावधान और शर्तें जोड़ी गई हैं.

हालांकि, योजना के नियमों विशेषकर तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताओं को इस लाभ से बाहर रखने की शर्त पर राजनीति गर्मा गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सीधा और तीखा राजनीतिक प्रहार किया है.

केजरीवाल का रेखा गुप्ता से सवाल

योजना की शर्तों और हालिया बयानों पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है "मोहन भागवत जी कह रहे है कि हर हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए. रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि तीन से ज़्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हिंदू बेचारा कन्फ्यूज्ड है. रेखा जी और भागवत जी मिलकर बता दें कि हिंदुओं को आख़िर करना क्या है."

केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ वैचारिक स्तर पर अधिक बच्चों की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं में इस तरह की शर्तें लगाकर महिलाओं को लाभ से वंचित किया जा रहा है.

‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के मुख्य बिंदु और शर्तें

एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज है, वहीं सरकार की ओर से योजना की रूपरेखा और पात्रता नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है. योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे. 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा और रक्षाबंधन पर पहली किस्त भेजने का लक्ष्य है. वित्तीय विकल्प के रूप में डीबीटी (DBT), डिजिटल रुपया (CBDC) और फिक्स्ड डिपॉजिट/रिकरिंग डिपॉजिट (FD/RD) के माध्यम से राशि मिलने का विकल्प होगा.

इस योजना में कौन सी महिलाएं पात्र नहीं होंगी जानिए

जो महिलाएं पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता या पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं. आयकर देने वाली या जीएसटी (GST) रिटर्न दाखिल करने वाले परिवारों की महिलाएं और सरकारी कर्मचारी या ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो. जिन परिवारों की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है. जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन मौजूद है, तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताएं, आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं.

बता दें कि फरवरी 2026 में लखनऊ में एक सामाजिक सद्भाव बैठक के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू समाज को संगठित और सतर्क रहने की आवश्यकता है और उन्होंने हिंदू परिवारों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने पर विचार करने का आह्वान किया था.

उन्होंने इसके पीछे जनसांख्यिकीय संतुलन और प्रजनन दर का हवाला दिया था. अब सरकार भले ही इस योजना को महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए सवालों के बाद यह योजना अब केवल वित्तीय लाभ तक सीमित न रहकर एक बड़े राजनीतिक और वैचारिक द्वंद्व का केंद्र बन गई है.


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