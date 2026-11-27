ETV Bharat / bharat

दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा पेंच, 90 फीसदी से अधिक महिलाओं की फाइलें अटकीं, बढ़ता जा रहा इंतजार

उम्मीदों और इंतज़ार के बीच फंसीं लाभार्थी महिलाएं ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: महिलाओं को आर्थिक संबल देने के बड़े वादे के साथ शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना के जमीनी क्रियान्वयन में सुस्ती की तस्वीर सामने आई है. योजना को शुरू हुए तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आवेदनों के सत्यापन और निस्तारण की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. 18 नवंबर तक प्राप्त कुल आवेदनों में से करीब 92 प्रतिशत आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं. इसके चलते उन लाखों महिलाओं को अपनी अर्जी की स्थिति को लेकर इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिन्हें इस योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद थी. पहली बार सामने आए जिलेवार आंकड़ों ने इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है.

इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि राजधानी के किस जिले से कितने आवेदन आए और उनमें से कितने को अब तक मंजूरी मिल सकी है. बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों ने जहां एक ओर लाभार्थियों की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने भी तय प्रक्रिया के भीतर इन आवेदनों का निपटारा करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.