दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा पेंच, 90 फीसदी से अधिक महिलाओं की फाइलें अटकीं, बढ़ता जा रहा इंतजार
जिस योजना से दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद की उम्मीद थी, आज वही योजना फाइलों में दबी हुई है. पढ़ें आशुतोष झा की रिपोर्ट
Published : November 27, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: महिलाओं को आर्थिक संबल देने के बड़े वादे के साथ शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना के जमीनी क्रियान्वयन में सुस्ती की तस्वीर सामने आई है. योजना को शुरू हुए तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आवेदनों के सत्यापन और निस्तारण की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. 18 नवंबर तक प्राप्त कुल आवेदनों में से करीब 92 प्रतिशत आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं. इसके चलते उन लाखों महिलाओं को अपनी अर्जी की स्थिति को लेकर इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिन्हें इस योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद थी. पहली बार सामने आए जिलेवार आंकड़ों ने इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है.
इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि राजधानी के किस जिले से कितने आवेदन आए और उनमें से कितने को अब तक मंजूरी मिल सकी है. बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों ने जहां एक ओर लाभार्थियों की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने भी तय प्रक्रिया के भीतर इन आवेदनों का निपटारा करने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
आंकड़ों की तस्वीर: 7.52 लाख आवेदनों में से सिर्फ 48,591 मंजूर
18 नवंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न जिलों से कुल 7,52,314 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इतने बड़े आंकड़े के मुकाबले अब तक मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या काफी कम है. कुल आवेदनों में से अभी तक केवल 48,591 आवेदनों को ही मंजूरी मिल सकी है. इसके अलावा 2,008 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है, जबकि 7,951 आवेदनों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं. इन आंकड़ों को जोड़ें तो 6,93,764 आवेदनों को अभी तक प्रोसेसिंग के लिए अप्रूवल नहीं मिल पाया है. यही कारण है कि पेंडेंसी का आंकड़ा बेहद बड़ा दिखाई दे रहा है और योजना के लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने की गति धीमी बनी हुई है.
जिलेवार हाल: कहीं सबसे ज्यादा आवेदन, कहीं स्वीकृति की रफ्तार धीमी
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो आवेदनों की संख्या और स्वीकृति के अनुपात में बड़ा अंतर दिखाई देता है. सबसे अधिक 1,24,202 आवेदन नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से मिले हैं, लेकिन यहां से मात्र 804 आवेदनों को ही मंजूरी मिल पाई है और 907 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं. इसके विपरीत, सबसे कम 8,134 आवेदन नई दिल्ली जिले से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 663 को मंजूरी दी गई और 21 को रिजेक्ट किया गया. वहीं, पुरानी दिल्ली से 22,144 आवेदन आए, जिनमें 836 मंजूर हुए और 6 रिजेक्ट किए गए.
अन्य जिलों की बात करें तो साउथ वेस्ट जिले में 73,585 आवेदनों में से 13,457 को मंजूरी मिली है, जो मंजूर आवेदनों के लिहाज से एक बड़ा आंकड़ा है. यहां 162 आवेदन रिजेक्ट हुए. आउटर नॉर्थ में 63,404 आवेदनों में से 10,179 को स्वीकृति मिली और 537 रिजेक्ट हुए. नॉर्थ वेस्ट में 86,180 आवेदनों में से 5,951 मंजूर तथा 6 रिजेक्ट हुए हैं.
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इसी तरह वेस्ट जिले में 73,764 आवेदनों में से 4,513 को मंजूरी मिली, जबकि नॉर्थ में 65,485 आवेदनों में से 4,072 मंजूर और 56 रिजेक्ट किए गए. सेंट्रल जिले में 26,148 आवेदनों में से 2,441 मंजूर और 162 रिजेक्ट हुए. ईस्ट में 55,431 आवेदनों में से 2,202 मंजूर व 142 रिजेक्ट रहे.
साउथ ईस्ट में 74,607 आवेदनों में से 1,569 मंजूर हुए, साउथ में 51,812 आवेदनों में से 1,406 मंजूर हुए, तथा सेंट्रल नॉर्थ में 27,418 आवेदनों में से 498 मंजूर और 9 रिजेक्ट हुए. आंकड़ों के अनुसार, साउथ, साउथ ईस्ट और वेस्ट जिलों में रिजेक्ट आवेदनों की संख्या शून्य दर्ज की गई है.
देरी की वजहें: पीएमयू एजेंसी की कमी, जमीनी स्तर पर जुटा अमला
आवेदनों की प्रोसेसिंग में हो रही इस देरी के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सबसे प्रमुख कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के लिए अभी तक एजेंसी की तैनाती न हो पाना बताया जा रहा है. हालांकि, मंत्री रविंद्र इंद्राज कहते हैं, "जमीनी स्तर पर कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आवेदनों की जांच और सत्यापन के कार्य में लगाया गया है. विभागीय स्तर पर प्रक्रिया को गति देने के प्रयास जारी हैं." लेकिन बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.
जमीनी हकीकत: "उम्मीद और इंतज़ार के बीच उलझीं महिलाएं"
आंकड़ों से इतर, जब उन महिलाओं से बात की गई जिन्होंने महीनों पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन किया था, तो जमीनी स्तर पर निराशा और असमंजस की तस्वीर दिखी. उनसे पूछा गया कि जहां फॉर्म भरवाए गए थे, वहां संपर्क करने पर उन्हें क्या आश्वासन मिला. इस पर लज्जा देवी ने अपनी स्थिति साझा करते हुए कहा "वहां गए थे, वहां मना किया, अभी कोई वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला. और हमें होली पर सिलेंडर के भी दिए गए थे, मगर अब दिवाली पर भी नहीं दिए गए. हम तो यही कहेंगे जो हमसे वादे किए गए हैं, वो वादे पूरे करे जाएं, हमें पैसे दिए जाएं."
हर कोई इंतज़ार कर रहा है
एक अन्य आवेदक कमला से जब पूछा गया कि क्या योजना के तहत निर्धारित राशि उनके खाते में पहुंची है, तो उन्होंने इससे इनकार किया. उन्होंने बताया "नहीं-नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला है. जाकर पता किया तो वो बोलने लगे कि वहां जाओ तुम वहीं से सरकार से पता करो, अपने खाते में चेक करो, हम तो ख़ाली फॉर्म भर सकते हैं बस हो गया. हम पता करके आए थे वहां से और खाते में भी चेक किए और कुछ नहीं मिला अभी तक. अब जब उन्होंने बोल रखा है तो फिर अपनी मांग पूरी करेंगे ना? 2500 रुपये देंगे. जब उन्होंने बोल रखा है तो कि 2500 देंगे करके, तो फिर देना चाहिए ना? हर कोई सोचता है कि चलो अगर बोल रहे हैं तो देंगे. हर कोई इंतज़ार कर रहा है, देंगे-देंगे करके."
शर्मिला देवी ने भी योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर अपना इंतज़ार बयां किया. जब उनसे पूछा गया कि लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवाए गए थे, उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा "वो तो तभी बताए गए थे, राखी पे मिलेंगे, नहीं मिला. उससे पहले भी बताए थे, अभी भैया दूज पे भी बोले थे, तब भी ना कुछ मिले." जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्हें यह बताया गया है कि उनका फॉर्म पेंडेंसी में है, तो शर्मिला ने कहा "नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया. कोई मैसेज भी नहीं आया हुआ है. लेडीज़ को तो सबकी उम्मीद होते हैं कि चलो दो पैसे आएं तो कोई दवाई, हर चीज़ में अपने-अपने ख़र्चे होते हैं सबके. वो तो करना चाहिए."
फ़ॉर्म भरवा लिए थे लेकिन कुछ नहीं दिया
वहीं, दिल्ली के विजय विहार में रहने वाली संतोष देवी भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिले. उन्होंने बताया"अभी तो कोई राशि-आशी नहीं मिली, फ़ॉर्म भरवा लिए थे और इन्होंने अभी कुछ नहीं दिया है. वहाँ भी पता करके आए, कुछ नहीं है अभी तक वो कह रहे अभी तुम्हारा कुछ नहीं, इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा है, ओके नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है. ऐसे कह दे रहे हैं। वो कह रहे वो तो सरकार ही जाने क्यों नहीं की?"
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कुल मिलाकर, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 7.52 लाख से अधिक आवेदनों के बीच करीब 92 प्रतिशत आवेदनों का लंबित रहना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती को दर्शाता है. एक ओर पीएमयू के लिए एजेंसी की तैनाती न होने जैसी संरचनात्मक बाधाएं हैं, तो दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता सत्यापन के काम में लगे हैं. इस बीच, लज्जा देवी, कमला, शर्मिला देवी और संतोष देवी जैसी महिलाएं अपने खातों में राशि आने, फॉर्म की स्पष्ट स्थिति जानने और किए गए वादों के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही हैं.
जानिए कौन हैं योजना की पात्र लाभार्थी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है. योजना प्रारंभिक रूप से लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जाएगी. उसके बाद इसमें संभावित परिवर्तन करके योजना को जारी रखा जाएगा.
हर महीने 2,500 रुपये प्राप्त करने के हैं दो विकल्प
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये प्राप्त करने के लिए दो विकल्प हैं. पहले विकल्प में 1,500 रुपये आरडी/एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सीबीडीसी डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे. डिजिटल वॉलेट में मिलने वाली राशि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नेगेटिव लिस्ट के अनुसार केवल अनुमत वस्तुओं और सेवाओं पर ही किया जा सकेगा. दूसरे विकल्प में महिला चाहे तो पूरी 2,500 रुपये की राशि आरडी/एफडी के रूप में ही प्राप्त कर सकती है. इस विकल्प का उद्देश्य महिलाओं को पूंजी निवेश के लिए सहायक बनाना है.
ये महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इनमें पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन प्राप्तकर्ता महिलाएं, आयकर देने वाली महिलाएं, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताएं, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) अथवा किसी सरकारी संगठन में कार्यरत हो या जिनके पास चार पहिया वाहन हो, तथा आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं शामिल हैं.
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