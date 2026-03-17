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रिहाई के बाद बोले सोनम वांगचुक 'देशद्रोही होता तो सरकार छोड़ती क्यों? जरुरत पड़ी तो फिर प्रदर्शन करेंगे

नई दिल्ली: लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से रिहा होने के बाद आज दिल्ली में पहली बार मीडिया से बातचीत की. वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के सरकारी आवास पर सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी, जेल के अनुभव और देश की न्याय प्रणाली पर खुलकर विचार रखे. उनके साथ उनकी पत्नी गीतांजलि व वकील भी मौजूद रहे.

सरकार की कार्रवाई पर तंज और 'जीत-हार' से ऊपर की सोच

गिरफ्तारी और फिर अचानक रिहाई के सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि जब उन्हें (सरकार को) एहसास हुआ तो उन्होंने ऐसा किया. यह एक सकारात्मक बात है. उन पर लगे देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों पर उन्होंने सीधा सवाल किया कि अगर मुझे देशद्रोही समझा गया था, तो आज वो खुद ही केस वापस ले रहे हैं, यही तो गलती हो गई वरना एक देशद्रोही को बाहर कैसे छोड़ेंगे? अगर छोड़ रहे हैं तो या तो धारणा में बदलाव आया है या सच का पता चला है.

जरुरत पड़ी तो फिर प्रदर्शन करेंगे-सोनम वांगचुक (ETV BHARAT)

गांधी जी के रास्ते पर चलकर प्रदर्शन भी करेंगे

सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि वह हार-जीत या झुकने-झुकाने की राजनीति से ऊपर उठकर भारत को एक अलग मुकाम पर ले जाने की सोच रखते हैं. उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले भी कह रहा था कि मैं विरोध प्रर्दशन नहीं करना चाहता, मगर करना पड़ा तो किया. उम्मीद है आगे जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए प्रदर्शन भी करेंगे.



सुप्रीम कोर्ट से 'गाइडिंग लाइट' की उम्मीद

सोनम वांगचुक ने कहा कि वह सिर्फ अपने हक की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम आम लोगों के लिए चिंतित हैं जिन पर गलतफहमी के कारण गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए, जिससे भविष्य के ऐसे केसों के लिए एक गाइडिंग लाइट मिले और एक सही उदाहरण सेट हो सके.