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रिहाई के बाद बोले सोनम वांगचुक 'देशद्रोही होता तो सरकार छोड़ती क्यों? जरुरत पड़ी तो फिर प्रदर्शन करेंगे

उम्मीद है आगे प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए प्रदर्शन भी करेंगे-सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्ली: लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से रिहा होने के बाद आज दिल्ली में पहली बार मीडिया से बातचीत की. वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के सरकारी आवास पर सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी, जेल के अनुभव और देश की न्याय प्रणाली पर खुलकर विचार रखे. उनके साथ उनकी पत्नी गीतांजलि व वकील भी मौजूद रहे.

सरकार की कार्रवाई पर तंज और 'जीत-हार' से ऊपर की सोच
गिरफ्तारी और फिर अचानक रिहाई के सवाल पर सोनम वांगचुक ने कहा कि जब उन्हें (सरकार को) एहसास हुआ तो उन्होंने ऐसा किया. यह एक सकारात्मक बात है. उन पर लगे देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों पर उन्होंने सीधा सवाल किया कि अगर मुझे देशद्रोही समझा गया था, तो आज वो खुद ही केस वापस ले रहे हैं, यही तो गलती हो गई वरना एक देशद्रोही को बाहर कैसे छोड़ेंगे? अगर छोड़ रहे हैं तो या तो धारणा में बदलाव आया है या सच का पता चला है.

जरुरत पड़ी तो फिर प्रदर्शन करेंगे-सोनम वांगचुक (ETV BHARAT)

गांधी जी के रास्ते पर चलकर प्रदर्शन भी करेंगे
सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि वह हार-जीत या झुकने-झुकाने की राजनीति से ऊपर उठकर भारत को एक अलग मुकाम पर ले जाने की सोच रखते हैं. उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले भी कह रहा था कि मैं विरोध प्रर्दशन नहीं करना चाहता, मगर करना पड़ा तो किया. उम्मीद है आगे जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए प्रदर्शन भी करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट से 'गाइडिंग लाइट' की उम्मीद
सोनम वांगचुक ने कहा कि वह सिर्फ अपने हक की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम आम लोगों के लिए चिंतित हैं जिन पर गलतफहमी के कारण गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए, जिससे भविष्य के ऐसे केसों के लिए एक गाइडिंग लाइट मिले और एक सही उदाहरण सेट हो सके.

सोनम वांगचुक (ETV BHARAT)

जेल के अनुभव: 'गार्डन ऑफ ईडन' बनाने की जरूरत
जोधपुर सेंट्रल जेल की 'हाई सिक्योरिटी' व आइसोलेशन सेल में पांच माह से अधिक समय तक रहे सोनम वांगचुक ने जेल सुधारों पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि जेल को सजा की जगह रूपांतरण का केंद्र होना चाहिए. उन्होंने बिहार में गोयनका जी के विपासना प्रयोगों का हवाला देते हुए जेलों को 'गार्डन ऑफ ईडन' की तरह विकसित करने की बात कही. उन्होंने जेल में कैदियों के 'म्यूजिक बैंड' की तारीफ की, जो बाहर जाकर अफसरों व शादियों में बैंड बजाते हैं. जेल के खाने पर उन्होंने कहा कि खाना बुरा नहीं था, बल्कि अच्छा लगा. सुबह मूंग और चना स्प्राउट्स मिलते थे, जो हेल्थ रिसॉर्ट्स जैसा अनुभव देते थे.

जेल में सामाजिक असंतुलन पर गहरी चिंता
सोनम वांगचुक ने जेल के भीतर एक चौंकाने वाला पैटर्न देखा जिसे उन्होंने मीडिया के सामने प्रमुखता से रखा. उन्होंने बताया कि जेल में 70% लोग बहुत गरीब तबके और निम्न जाति/जनजाति से हैं, जबकि संपन्न लोग 5% से भी कम हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गरीब और अनपढ़ ही जेल पहुंच रहे हैं, तो कसूर उनका भी है जो उन्हें अनपढ़ व गरीब रख रहे हैं. उन्होंने एक दिलचस्प विचार रखा कि भविष्य में यह अनुपात 50-50 होना चाहिए, जहां पढ़े-लिखे लोग भी किसी महान 'मकसद' (Cause) के लिए जेल जाएं, न कि अपराध के लिए.

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