दिल्ली खेल महाकुंभ: CM ने ओलंपिक गोल्ड पर 7 करोड़ के इनाम का किया ऐलान, कहा- खेलोगे-कूदोगे तो भी बनोगे नवाब
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 20,500 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराकर इसे दिल्ली का सबसे बड़ा खेल आयोजन बना दिया.
नई दिल्ली: राजधानी में 'खेलो इंडिया' की तर्ज पर शुरू हुए 'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' का शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मशाल जलाकर शुभारंभ किया. इस दौरान छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 20,500 खिलाड़ियों के पंजीकरण के साथ राजधानी में खेलों को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि, वार्षिक आर्थिक सहायता और बीमा कवर जैसी बड़ी घोषणाएं कीं.
20 हजार से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी: राजधानी के विभिन्न स्टेडियमों में आयोजित होने जा रहे 'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' में कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वैश कुल सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 20,500 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कर इसे दिल्ली का सबसे बड़ा खेल आयोजन बना दिया है. विजेताओं को लाखों रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
अब खेलोगे-कूदोगे तो भी बनोगे नवाब: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पारंपरिक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था 'खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब', लेकिन अब समय बदल चुका है. अब पढ़ोगे-लिखोगे तो भी नवाब बनोगे और खेलोगे-कूदोगे तो भी नवाब बनोगे.' उन्होंने दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए रवि, शरद और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण दिया और सभी प्रतिभागियों के लिए तालियां बजवाईं.
35 करोड़ की बकाया प्राइज मनी जारी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार की तरफ से लंबित खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को उनकी सरकार ने एक ही बजट में जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि 35 करोड़ रुपये की बकाया प्राइज मनी खिलाड़ियों को दी गई है, जो कई वर्षों से लंबित थी.
ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए करोड़ों का इनाम: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा ओलंपिक/पैरालंपिक में गोल्ड मेडल पर 7 करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल पर 5 करोड़ रुपये और ब्रॉन्ज मेडल पर 3 करोड़ रुपये की राशि ईनाम में दी जाएगी. वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी. साथ ही राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद और 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा.
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नए स्टेडियम, प्लेग्राउंड, कोच और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि खिलाड़ी जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाएं तो उन्हें संसाधनों की कमी महसूस न हो.
खेल बजट 26 करोड़ से बढ़ाकर 77 करोड़: कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछले वर्षों में खेल बजट घटकर 26 करोड़ रुपये रह गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 77 करोड़ रुपये कर दिया है. राजीव गांधी स्टेडियम के पास आठ एकड़ भूमि खिलाड़ियों के विकास के लिए तैयार की जा रही है.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना: सरकार दिल्ली में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है. मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी.
दिल्ली बनेगी खेलों की राजधानी: शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली खेलों को जनआंदोलन का रूप दे रही है. उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि संसाधनों और सुरक्षा की चिंता किए बिना वे पूरी ताकत से खेलें सरकार उनके साथ खड़ी है. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों, खेल विभाग और आयोजन टीम को बधाई देते हुए दिल्ली को खेलों की राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया.
