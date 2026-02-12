दिल्ली खेल महाकुंभ 2026: सपनों को मिलेगी नई उड़ान, छाएंगे दिल्ली के "रणबांकुरे"

ETV Bharat / bharat

खेलो इंडिया' की तर्ज पर 'खेलो दिल्ली- दिल्ली खेल महाकुंभ' की शुरुआत शुक्रवार से होगी. क्या होगा इस आयोजन में खास, जानिए..

दिल्ली खेल महाकुंभ पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद से खास बातचीत
दिल्ली खेल महाकुंभ पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद से खास बातचीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 7:57 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के खेल इतिहास में 13 फरवरी, 2026 की तारीख स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'खेलो इंडिया' की तर्ज पर 'खेलो दिल्ली- दिल्ली खेल महाकुंभ' का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है. 17 स्टेडियम, 30 हजार से अधिक खिलाड़ी और एक महीने तक चलने वाला खेलों का यह महाकुंभ दिल्ली को एक नई खेल शक्ति के रूप में स्थापित करेगा. इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों और विजन को लेकर दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. प्रस्तुत हैं इस संवाद के मुख्य अंश..

प्रश्न: दिल्ली खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल एक प्रतियोगिता है?

आशीष सूद: देखिए, इसे केवल एक प्रतियोगिता के रूप में देखना गलत होगा. यह दिल्ली की खेल संस्कृति को जड़ से मजबूत करने का एक 'संकल्प' है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का हर बच्चा, चाहे वह नजफगढ़ की गलियों से हो या दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाकों से, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का समान मंच मिले. हम दिल्ली को केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि 'खेलों की राजधानी' बनाना चाहते हैं.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आयोजन को लेकर दी जानकारी (ETV Bharat)

प्रश्न: इस महाकुंभ में किन खेलों को शामिल किया गया है और आयोजन स्थल क्या होंगे?

आशीष सूद: हमने प्रारंभिक चरण में उन खेलों को चुना है, जिनमें दिल्ली की नैसर्गिक प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है. इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे सात प्रमुख खेल शामिल हैं. इनके आयोजन के लिए हमने दिल्ली के 17 बेहतरीन स्टेडियम को तैयार किया है, जिनमें छत्रसाल स्टेडियम, बवाना, नजफगढ़, विकासपुरी और दक्षिणी दिल्ली के खेल परिसर शामिल हैं. उद्घाटन समारोह शुक्रवार को छत्रसाल स्टेडियम में होगा, जिसकी कमान हमारे पैरा-एथलीट संभालेंगे. हम बेहतर सुविधाएं दें इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 को लेकर तैयारियां पूरी
दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 को लेकर तैयारियां पूरी (ETV BHARAT)

प्रश्न: खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है? क्या पंजीकरण के आंकड़े उत्साहजनक हैं?

आशीष सूद: प्रतिक्रिया अद्भुत है. अब तक 16,000 से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं. हमारा लक्ष्य इस साल 30,000 खिलाड़ियों को जोड़ने का है. लेकिन यह तो बस शुरुआत है. आने वाले वर्षों में हम इसे ग्रासरूट लेवल पर ले जाएंगे और हर साल एक लाख से अधिक खिलाड़ियों को इस महाकुंभ का हिस्सा बनाने का हमारा लक्ष्य है.

प्रश्न: शिखर धवन को ब्रांड एंबेसडर बनाने के पीछे क्या सोच है?

आशीष सूद: शिखर धवन 'गब्बर' के नाम से मशहूर हैं और दिल्ली के ही लाल हैं. उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है. जब एक युवा खिलाड़ी उन्हें अपने सामने देखता है, तो उसे विश्वास होता है कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहरा सकता है. शिखर युवाओं के लिए केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि अनुशासन और ऊर्जा के प्रतीक हैं.

कार्यक्रम को लेकर की गई रिहर्सल
कार्यक्रम को लेकर की गई रिहर्सल (ETV BHARAT)

प्रश्न: महिला खिलाड़ियों की भागीदारी और सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है?

आशीष सूद: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. इस महाकुंभ में महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है. हमने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि बेटियां निडर होकर खेल सकें. जब एक बेटी मैदान में उतरती है, तो वह अपने पीछे 10 और लड़कियों को प्रेरित करती है. हमारा मानना है कि दिल्ली की मेडल टैली में महिलाओं का योगदान सबसे अधिक होने वाला है.

प्रश्न: क्या इस आयोजन से दिल्ली के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा?

आशीष सूद: बिल्कुल, जब 17 स्टेडियमों में एक साथ मुकाबले होंगे, तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. हम दिल्ली के स्टेडियमों को विश्वस्तरीय और आधुनिक बनाएंगे. यह महाकुंभ हमें यह समझने में मदद करेगा कि भविष्य में हमें किन सुविधाओं को और अपग्रेड करना है.

आयोजन की सभी तैयारियां पूरी
आयोजन की सभी तैयारियां पूरी (ETV BHARAT)

प्रश्न: खेलों को आप सामाजिक बदलाव से कैसे जोड़कर देखते हैं?

आशीष सूद: खेल केवल मेडल जीतने के लिए नहीं होते. यह युवाओं को अनुशासन सिखाते हैं और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हैं. अगर हमारा युवा मैदान में पसीना बहाएगा, तो वह गलत रास्तों पर नहीं भटकेगा. यह महाकुंभ प्रतिभाओं की पहचान करने के साथ-साथ एक स्वस्थ और नशामुक्त दिल्ली के निर्माण की ओर भी एक बड़ा कदम है.

प्रश्न: अंत में, दिल्ली की जनता और मीडिया से आपकी क्या अपील है?

आशीष सूद: मैं चाहूंगा कि दिल्ली का हर नागरिक अपने बच्चों को स्टेडियम लेकर आए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए. मीडिया से मेरी अपील है कि वे इन उभरते हुए सितारों की कहानियों को घर-घर पहुंचाएं. हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां 'खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब' की कहावत सच साबित हो. मुझे विश्वास है कि इस पहल से आने वाले ओलंपिक और एशियाई खेलों में दिल्ली के खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ेगा. दिल्ली में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें एक सही मंच की जरूरत थी. 'दिल्ली खेल महाकुंभ' वही मंच है जो दिल्ली के युवाओं के सपनों को उड़ान देगा.

