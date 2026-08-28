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नेपाल में बाढ़ के चलते दिल्ली-काठमांडू इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा स्थगित, DTC ने जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली: नेपाल में आए भीषण जलप्रलय व अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण भारत और नेपाल के बीच चलने वाली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा की आगामी यात्राओं को एहतियातन रोक दिया गया है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार नेपाल में खराब मौसम और राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरी तरह बाधित होने के चलते यह कदम उठाया गया है.

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, सड़कों पर यातायात ठप

आधिकारिक आदेश के अनुसार 26 अगस्त को नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड आई, जिसने भारी तबाही मचाई है. सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग लापता हैं. इस प्राकृतिक आपदा के कारण नेपाल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे बसों का सुरक्षित संचालन असंभव हो गया है.



किन यात्राओं को किया गया स्थगित?

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा संचालित इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा जो कि दिल्ली गेट स्थित डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से संचालित होती है. इसके ट्रिप्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इन ट्रिप्स को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. स्थिति सामान्य होने पर ही परिचालन पुनः बहाल किया जाएगा.

1. 28 अगस्त 2026: दिल्ली से काठमांडू जाने वाली डीटीसी बस की यात्रा.

2. 28 अगस्त 2026: काठमांडू से दिल्ली आने वाली डीटीसी बस की यात्रा.

3. 29 अगस्त 2026: दिल्ली से काठमांडू के लिए शेड्यूल्ड नेपाली बस की यात्रा.