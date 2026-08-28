नेपाल में बाढ़ के चलते दिल्ली-काठमांडू इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा स्थगित, DTC ने जारी किए दिशानिर्देश
डीटीसी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार नेपाल में खराब मौसम और राष्ट्रीय राजमार्गों के बाधित होने के चलते इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा फिलहाल स्थगित
Published : August 28, 2026 at 11:24 AM IST
नई दिल्ली: नेपाल में आए भीषण जलप्रलय व अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण भारत और नेपाल के बीच चलने वाली अंतरराष्ट्रीय बस सेवा इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा की आगामी यात्राओं को एहतियातन रोक दिया गया है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार नेपाल में खराब मौसम और राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरी तरह बाधित होने के चलते यह कदम उठाया गया है.
नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, सड़कों पर यातायात ठप
आधिकारिक आदेश के अनुसार 26 अगस्त को नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड आई, जिसने भारी तबाही मचाई है. सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग लापता हैं. इस प्राकृतिक आपदा के कारण नेपाल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे बसों का सुरक्षित संचालन असंभव हो गया है.
किन यात्राओं को किया गया स्थगित?
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा संचालित इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा जो कि दिल्ली गेट स्थित डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से संचालित होती है. इसके ट्रिप्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इन ट्रिप्स को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. स्थिति सामान्य होने पर ही परिचालन पुनः बहाल किया जाएगा.
1. 28 अगस्त 2026: दिल्ली से काठमांडू जाने वाली डीटीसी बस की यात्रा.
2. 28 अगस्त 2026: काठमांडू से दिल्ली आने वाली डीटीसी बस की यात्रा.
3. 29 अगस्त 2026: दिल्ली से काठमांडू के लिए शेड्यूल्ड नेपाली बस की यात्रा.
'इंडो-नेपाल मैत्री बस सेवा' से जुड़ी प्रमुख जानकारी एवं नियम: दिल्ली-काठमांडू रूट पर चलने वाली यह बस एक एयर-कंडीशन्ड (A/C) लग्जरी कोच है. यात्रियों के सुगम सफर के लिए इसमें 2x2 आरामदायक सीटें, पर्याप्त लेगरूम, मुफ्त वाई-फाई और सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस में प्रशिक्षित चालक और परिचालक (ड्राइवर व कंडक्टर) तैनात रहते हैं.
यात्रा के लिए सरकारी फोटो पहचान पत्र अनिवार्य: यात्रा के लिए केवल वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड) प्रस्तुत करना अनिवार्य है. अन्य विदेशी नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट व भारत व नेपाल का वैध वीजा होना अनिवार्य है. सभी यात्रियों को अपनी निर्धारित यात्रा के प्रस्थान समय से कम से कम 1 घंटा पहले डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है. प्रत्येक वयस्क यात्री अपने साथ अधिकतम 25 किलो तक का एक सूटकेस (जिसकी अधिकतम लंबाई 29 इंच हो) और एक छोटा हैंडबैग ले जा सकता है.
ये भी पढ़ें :