कर्तव्य पथ पर कदमताल से पहले कड़ाके की ठंड में मेहनत कर रहे सीआईएसएफ के जवान, देखिए ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट
ETV भारत की टीम ने CISF की परेड की ट्रेनिंग पर जाकर उनसे जाना कि इस परेड के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं.
Published : January 2, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाकर भारत माता के रखवाले आगे बढ़ते हैं इनकी एक झलक तन मन गर्व भर देती हैं. तालियों की गूंज के बीच देश उनकी एक झलक भर देख पाता है. लेकिन इस शान-ओ-शौकत के पीछे जवानों की कठोर मेहनत छिपी होती है जो कड़ाके की ठंड, थकान व दर्द को पीछे छोड़ देश के सम्मान के लिए खुद को तपाने से बनती है.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान इन दिनों इसी लक्ष्य के साथ गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित पांचवीं रिजर्व बटालियन परिसर में हर शाम और कर्तव्य पथ पर रोजाना कदमताल, ड्रिल व एक्सरसाइज में जुटे हैं. देशभर की विभिन्न यूनिट से चुने गए लगभग 300 सर्वश्रेष्ठ सीआईएसएफ जवान यहां गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं. सर्द हवाओं के बीच अनुशासित कदम, ड्रम बीट की ताल व आंखों में राष्ट्रगौरव, हर दृश्य उस समर्पण की कहानी कहता है, जो कर्तव्य पथ पर उतरने से महीनों पहले गढ़ी जाती है.
30 दिसंबर से जवान तड़के सुबह कर्तव्य पथ पहुंचकर अभ्यास करने लगे हैं. 17 जनवरी से कंबाइंड रिहर्सल, 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को मुख्य परेड होगी.
इंदिरापुरम स्थित सीआईएसएफ की पांचवीं बटालियन के सीनियर कमांडेंट लालमोहन ठाकुर ने बताया कि लगभग डेढ़ महीने पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है. कर्तव्य पथ पर परेड हमारे लिए बेहद गौरव का विषय है. 140 करोड़ की आबादी व करीब 1 लाख 80 हजार की बल संख्या में से चुने गए करीब 300 बल सदस्य रिपब्लिक डे परेड का अभ्यास कर रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग उठकर ग्राउंड में आना, पूरी निष्ठा से प्रैक्टिस करना शरीर में कहीं दर्द हो, कोई व्याधि हो सब भूल जाते हैं. ड्रम बीट की ताल के साथ जब जोश आता है, तो थकान खुद पीछे छूट जाती है. उन्होंने बताया कि देश की 372 इकाइयों व नौ सेक्टरों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ जवान इस परेड दल का हिस्सा हैं.
इन बलों के साथ कदमताल करेंगे सीआईएसएफ जवान
सीनियर कमांडेंट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हमारे सामने राष्ट्रपति महोदया, विदेशी मेहमान और मुख्य अतिथि होंगे. उन्हें सलामी देना, अन्य अर्धसैनिक बलों- सीआरपीएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, अपने आप में गर्व का क्षण होगा. इस साल लोगों को कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ की कंबाइंड इंटीग्रेटेड झांकी भी देखने को मिलेगी, जो संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में तैयार हो रही है. इसके अतिरिक्त थल सेना, वायु सेना, नौसेना व विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी परेड की शोभा बढ़ाएंगी. करीब ढाई हजार कलाकार अलग-अलग प्रस्तुतियों के साथ नजर आएंगे.
कर्तव्य पथ से है रिश्ता, फिर से बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अवार्ड का लक्ष्य
सीआईएसएफ 1992 से पहले भी राजपथ पर मार्च करती रही है. सीनियर कमांडेंट लालमोहन ठाकुर ने बताया कि अब तक हम सात बार बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अवार्ड भी जीत चुके हैं. इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है कि यह ट्रॉफी सीआईएसएफ के नाम आए.
परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट पुजारी संतोष कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है इस साल बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट ट्रॉफी जीतना. इसके लिए दिसंबर की पहली तारीख से हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. रोजाना टेक पीटी शुरू होती है और ब्रेकफास्ट के एक घंटे को छोड़कर दोपहर एक बजे तक अभ्यास चलता है. शाम को फिर से अभ्यास होता है. हमारा पूरा कंटिंजेंट अपना बेस्ट दे रहा है.
महाराष्ट्र के तारापुर (टीएपीएस) से आए सब इंस्पेक्टर हिमांशु गौतम ने कहा कि हमारे मन में सिर्फ एक ही गोल है—सीआईएसएफ के लिए बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की ट्रॉफी लाना. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत कर रहे हैं.
कर्तव्य पथ पर परेड को जीवन का दुर्लभ अवसर मानते हैं जवान
सब इंस्पेक्टर मणिकांत ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर चलना प्राइड की बात है. ये मौका सबको नहीं मिलता है. जिंदगी में एक-दो बार मौका आता है. जब भी ये मौका आए, सौ फीसदी देना होता है. हमारा लक्ष्य साफ है इस बार बेस्ट कंटिंजेंट ट्रॉफी जीतना.
सब इंस्पेक्टर दिनेश कहते है कि एक सोल्जर के तौर पर अलग-अलग परिस्थितियों में रहना हमें सिखाया जाता है. चुनौतियां बहुत रहती हैं, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं. गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर चलना अपने आप में सौभाग्य है. उस दिन देश की सैन्य व अर्धसैनिक ताकत का हिस्सा बनना ही हमारे मनोबल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है.
कुल मिलाकर, कर्तव्य पथ पर दिखने वाली सधी हुई चाल व एकरूप कदमताल के पीछे जवानों की महीनों की तपस्या, अनुशासन व राष्ट्रप्रेम छिपा है. जब 26 जनवरी को सीआईएसएफ का दस्ता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, तो वह सिर्फ परेड नहीं होगी बल्कि वह देश के लिए समर्पण, गर्व व अदम्य साहस का जीवंत प्रदर्शन होगा.
ये भी पढ़ें- बॉर्डर पर तैनात BSF जवान को बांग्लादेशी पशु तस्करों ने अगवा किया
ये भी पढ़ें- दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में चला DDA का बुलडोजर, आलीशान कोठी जमींदोज