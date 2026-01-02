ETV Bharat / bharat

कर्तव्य पथ पर कदमताल से पहले कड़ाके की ठंड में मेहनत कर रहे सीआईएसएफ के जवान, देखिए ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

नई दिल्ली: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाकर भारत माता के रखवाले आगे बढ़ते हैं इनकी एक झलक तन मन गर्व भर देती हैं. तालियों की गूंज के बीच देश उनकी एक झलक भर देख पाता है. लेकिन इस शान-ओ-शौकत के पीछे जवानों की कठोर मेहनत छिपी होती है जो कड़ाके की ठंड, थकान व दर्द को पीछे छोड़ देश के सम्मान के लिए खुद को तपाने से बनती है.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान इन दिनों इसी लक्ष्य के साथ गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित पांचवीं रिजर्व बटालियन परिसर में हर शाम और कर्तव्य पथ पर रोजाना कदमताल, ड्रिल व एक्सरसाइज में जुटे हैं. देशभर की विभिन्न यूनिट से चुने गए लगभग 300 सर्वश्रेष्ठ सीआईएसएफ जवान यहां गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कर रहे हैं. सर्द हवाओं के बीच अनुशासित कदम, ड्रम बीट की ताल व आंखों में राष्ट्रगौरव, हर दृश्य उस समर्पण की कहानी कहता है, जो कर्तव्य पथ पर उतरने से महीनों पहले गढ़ी जाती है.

गणतंत्र दिवस की तैयारी में जवान (ETV Bharat)

30 दिसंबर से जवान तड़के सुबह कर्तव्य पथ पहुंचकर अभ्यास करने लगे हैं. 17 जनवरी से कंबाइंड रिहर्सल, 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को मुख्य परेड होगी.

इंदिरापुरम स्थित सीआईएसएफ की पांचवीं बटालियन के सीनियर कमांडेंट लालमोहन ठाकुर ने बताया कि लगभग डेढ़ महीने पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है. कर्तव्य पथ पर परेड हमारे लिए बेहद गौरव का विषय है. 140 करोड़ की आबादी व करीब 1 लाख 80 हजार की बल संख्या में से चुने गए करीब 300 बल सदस्य रिपब्लिक डे परेड का अभ्यास कर रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग उठकर ग्राउंड में आना, पूरी निष्ठा से प्रैक्टिस करना शरीर में कहीं दर्द हो, कोई व्याधि हो सब भूल जाते हैं. ड्रम बीट की ताल के साथ जब जोश आता है, तो थकान खुद पीछे छूट जाती है. उन्होंने बताया कि देश की 372 इकाइयों व नौ सेक्टरों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ जवान इस परेड दल का हिस्सा हैं.

इन बलों के साथ कदमताल करेंगे सीआईएसएफ जवान

सीनियर कमांडेंट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हमारे सामने राष्ट्रपति महोदया, विदेशी मेहमान और मुख्य अतिथि होंगे. उन्हें सलामी देना, अन्य अर्धसैनिक बलों- सीआरपीएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, अपने आप में गर्व का क्षण होगा. इस साल लोगों को कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ की कंबाइंड इंटीग्रेटेड झांकी भी देखने को मिलेगी, जो संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में तैयार हो रही है. इसके अतिरिक्त थल सेना, वायु सेना, नौसेना व विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी परेड की शोभा बढ़ाएंगी. करीब ढाई हजार कलाकार अलग-अलग प्रस्तुतियों के साथ नजर आएंगे.