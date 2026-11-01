सात शहरों से लेकर रायसीना हिल्स तक: इतिहास के पन्नों में दर्ज है दिल्ली का सफर, जानिए कैसे बनी देश की धड़कन
दिल्ली का सफर शुरुआत से ही बड़ी तारीखों और इतिहास गवाह रहा है. कैसे दिल्ली बनी 'राजधानी' पढ़ें आशुतोष झा की रिपोर्ट में..
Published : November 1, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली, केवल एक क्षेत्र मात्र नहीं, बल्कि प्राचीन काल से वर्तमान तक का इतिहास समेटे हुए देश की धड़कन है. महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के रूप में जाने जानी वाली यह भूमि आज भी महत्वपूर्णता के शिखर पर अडिग है. राजधानी दिल्ली की जब बात होती है, तो जेहन में सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास, राजवंशों की कहानियां, खंडहरों में दबी दास्तानें और आधुनिकता की अट्टालिकाएं तैरने लगती हैं. इंद्रप्रस्थ से लेकर ब्रिटिश राज के रायसीना हिल्स और आज के न्यू इंडिया के पावर कॉरिडोर तक, दिल्ली ने वक्त के हर मिजाज को बेहद करीब से देखा है.
शहरी विकास मामलों के जानकार व एमसीडी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई बताते हैं, दिल्ली कई बार उजड़ी फिर बसी. 12 नवंबर, 1911 को दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी. राजधानी बसाने के लिये नई दिल्ली क्षेत्र के गांव रायसीना, मालचा, कुशक, पिलंजी, दसगरा, तालकटोरा और मोतीबाग की जमीन को तोपों से ध्वस्त कर ब्रिटिश शासन ने जबरन किसानों से अधिग्रहित की. वहीं 17 मार्च, 1952 को भारतीय संसद ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् की संरचना की गई. 1 फरवरी, 1992 को 69वें संवैधानिक संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बन गई.
महाभारत से लेकर मुगलों तक: अनकहा सफर
ऐतिहासिक साक्ष्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार, आधुनिक दिल्ली का इलाका कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था. इसके बाद के कालखंड में तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल ने 'लालकोट' की नींव रखी, जो आगे चलकर किले के रूप में तब्दील हुआ. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि आज की दिल्ली कुल सात बार उजड़ी और बसी है. इसमें लालकोट, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजशाह कोटला, पुराना किला और मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बसाई गई 'शाहजहानाबाद' (पुरानी दिल्ली) शामिल है. खिलजी हो, तुगलक या फिर लोदी वंश और मुगल तमाम हुक्मरानों ने अपनी जीत और हार के गवाह के रूप में दिल्ली को ही चुना.
जब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई सत्ता
ब्रिटिश राज के दौरान शुरुआती दौर में अंग्रेजों की हुकूमत का केंद्र कोलकाता हुआ करता था, लेकिन साल 1911 का वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भारत के इतिहास की दिशा बदलनी थी. 12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की. इसके पीछे बड़ी वजहें थीं राजनीतिक उथल-पुथल, बंगाल विभाजन के बाद बढ़ते विरोध और भौगोलिक रूप से दिल्ली का देश के केंद्र में होना.
लुटियंस की परिकल्पना और 13 फरवरी, 1931
राजधानी के भव्य निर्माण की जिम्मेदारी उस दौर के दो दिग्गज वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई. रायसीना पहाड़ी पर लाल बलुआ पत्थर और बादामी ग्रेनाइट से सजी इमारतों को खड़ा करने में पूरे 20 साल का वक्त लगा. आखिरकार, लंबी प्रशासनिक कवायद और अथक मेहनत के बाद 13 फरवरी, 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का बतौर राजधानी औपचारिक उद्घाटन किया. सांची स्तूप से प्रेरणा लेकर बना वायसराय भवन (आज का राष्ट्रपति भवन) और संसद भवन इसी योजना का हिस्सा बने. आगे चलकर साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 1991 के 69वें संविधान संशोधन के बाद यह आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया.
वर्तमान स्वरूप: इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम
आज की दिल्ली सिर्फ ईंट-पत्थरों का शहर नहीं है, बल्कि यह परंपरा और आधुनिकता का सबसे बेहतरीन मिलाप है. एक तरफ पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में व्यंजनों की खुशबू और चांदनी चौक की विरासत है, तो दूसरी तरफ नई दिल्ली के चौड़े रास्ते, कर्तव्य पथ और भव्य सरकारी इमारतें देश के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराती हैं.
यह भी पढ़ें- 1 नवंबर से 3.92 लाख वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश, दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर तैनात होंगी 7 टीमें
मेट्रो का जाल और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर
आज दिल्ली, देश के सबसे तेज रफ्तार मेट्रो नेटवर्क और आधुनिक एक्सप्रेसवे के जरिए एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद) से जुड़ चुकी है. वहीं देश के कोने-कोने से सपने लेकर आने वाले युवाओं के लिए दिल्ली मायानगरी जैसी है. यूपीएससी की तैयारी करने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक का संघर्ष हो या कनॉट प्लेस की चहल-पहल, दिल्ली हर किसी को अपना बना लेती है.
यह भी पढ़ें- World Tourism Day: दिल्ली घूमने की 5 लोकप्रिय जगह, अगर आप राजधानी आते हैं तो इन जगहों पर जरूर जाएं
चुनौतियां और चुनौतियां से पार पाती दिल्ली
बेशक, दिल्ली के सामने प्रदूषण, ट्रैफिक और कंक्रीट के जंगल जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इस शहर की जीवंतता कभी कम नहीं होती. यमुना के घाटों से लेकर आधुनिक फ्लाईओवर तक, दिल्ली हर दिन एक नया इतिहास लिख रही है. इतिहास के भंवर से निकलकर संभावनाओं के आसमान तक पहुंचने वाली यह दिल्ली आज भी उतनी ही युवा है, जितनी कभी सदियों पहले थी.
यह भी पढ़ें- दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की मंजूरी, CM हिमंत ने दी खुशखबरी