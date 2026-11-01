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सात शहरों से लेकर रायसीना हिल्स तक: इतिहास के पन्नों में दर्ज है दिल्ली का सफर, जानिए कैसे बनी देश की धड़कन

दिल्ली का इतिहास ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली, केवल एक क्षेत्र मात्र नहीं, बल्कि प्राचीन काल से वर्तमान तक का इतिहास समेटे हुए देश की धड़कन है. महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के रूप में जाने जानी वाली यह भूमि आज भी महत्वपूर्णता के शिखर पर अडिग है. राजधानी दिल्ली की जब बात होती है, तो जेहन में सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास, राजवंशों की कहानियां, खंडहरों में दबी दास्तानें और आधुनिकता की अट्टालिकाएं तैरने लगती हैं. इंद्रप्रस्थ से लेकर ब्रिटिश राज के रायसीना हिल्स और आज के न्यू इंडिया के पावर कॉरिडोर तक, दिल्ली ने वक्त के हर मिजाज को बेहद करीब से देखा है.

शहरी विकास मामलों के जानकार व एमसीडी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई बताते हैं, दिल्ली कई बार उजड़ी फिर बसी. 12 नवंबर, 1911 को दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी. राजधानी बसाने के लिये नई दिल्ली क्षेत्र के गांव रायसीना, मालचा, कुशक, पिलंजी, दसगरा, तालकटोरा और मोतीबाग की जमीन को तोपों से ध्वस्त कर ब्रिटिश शासन ने जबरन किसानों से अधिग्रहित की. वहीं 17 मार्च, 1952 को भारतीय संसद ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया, विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्‌ की संरचना की गई. 1 फरवरी, 1992 को 69वें संवैधानिक संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बन गई.