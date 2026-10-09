जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की 'नो-एंट्री' के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाया 'बंद-अस्त्र', वाम दलों ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन
प्रदर्शन रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग, 57 मेट्रो स्टेशन बंद और सुबह में आने वाली ट्रेनें रद्द की गयीं हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:36 PM IST
नई दिल्ली: वामपंथी पार्टियों ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' और भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से ठीक पहले, राष्ट्रीय राजधानी में लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों की शुक्रवार को कड़ी निंदा की. आरोप लगाया कि ये कदम नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन (CPI-ML), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इसमें उन्होंने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति न देने और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम करने के लिए दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना की.
नई दिल्ली में माकपा (CPM) के महासचिव एम.ए. बेबी ने कहा, "हम मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के खिलाफ 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को रोकने और दबाने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई इन असाधारण पाबंदियों की कड़ी निंदा करते हैं."
वामपंथी दलों ने दावा किया कि प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करना, बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग करना, निषेधाज्ञा लागू करना, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करना, दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करना, देश के विभिन्न हिस्सों में नेताओं को नजरबंद करना और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर देना, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के नागरिकों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों पर एक बड़ा हमला है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई जगहों पर छात्रों को हिरासत में लिया गया है और छात्र संगठनों के दफ्तरों की कड़ी निगरानी की जा रही है.
वामपंथी दलों के अनुसार, ये सुरक्षा उपाय न केवल प्रदर्शन में शामिल होने वाले संभावित लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इससे आम यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भी भारी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बताते हुए, इन दलों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे इस प्रदर्शन में भाग लेने की योजना बना रहे लोगों को डराना-धमकाना और परेशान करना तुरंत बंद करें.
वामपंथी दलों ने यह मांग भी की है कि अधिकारी बिना किसी ठोस आधार के की जा रही गिरफ्तारियों से बचें, प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए लगाए गए सभी अवरोधों को हटाएं और उन्हें जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अनुमति दें. इस बीच, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं.
एक अधिकारी ने बताया, "कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ (CRPF), बीएसएफ (BSF), एसएसबी (SSB), आईटीबीपी (ITBP) और सीआईएसएफ (CISF) शामिल हैं. यह केंद्रीय बल दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद करेंगे."
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