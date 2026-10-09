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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की 'नो-एंट्री' के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाया 'बंद-अस्त्र', वाम दलों ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन

10 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ( IANS )

नई दिल्ली: वामपंथी पार्टियों ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' और भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से ठीक पहले, राष्ट्रीय राजधानी में लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों की शुक्रवार को कड़ी निंदा की. आरोप लगाया कि ये कदम नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन (CPI-ML), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इसमें उन्होंने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति न देने और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम करने के लिए दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना की.