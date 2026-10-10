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अभिजीत दीपके ने अजिंक्य शिंदे को सौंपी CJP आंदोलन की कमान, SIR और चुनाव आयोग को लेकर रखी तीन मांगें

CJP के शीर्ष नेता हिरासत में, अजिंक्य शिंदे संभालेंगे आंदोलन की कमान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिए जाने और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जगहों पर रोके जाने का आरोप लगाया है. पार्टी के मुताबिक, संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक आशुतोष रंका और प्रवक्ता सौरव दास को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद हिरासत में लिया गया. इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी है.

CJP ने गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में पुलिस कार्रवाई का भी आरोप लगाया है. वहीं, पार्टी की ओर से जारी बयान में दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है. CJP ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की हिरासत के बाद अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.