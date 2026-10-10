अभिजीत दीपके ने अजिंक्य शिंदे को सौंपी CJP आंदोलन की कमान, SIR और चुनाव आयोग को लेकर रखी तीन मांगें
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने संदेश में कहा कि उनकी और अन्य नेताओं की हिरासत के बावजूद आंदोलन जारी रहना चाहिए.
Published : October 10, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिए जाने और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जगहों पर रोके जाने का आरोप लगाया है. पार्टी के मुताबिक, संस्थापक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक आशुतोष रंका और प्रवक्ता सौरव दास को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद हिरासत में लिया गया. इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी है.
CJP ने गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में पुलिस कार्रवाई का भी आरोप लगाया है. वहीं, पार्टी की ओर से जारी बयान में दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है. CJP ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की हिरासत के बाद अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.
अजिंक्य शिंदे संभालेंगे आंदोलन की कमान:
पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हिरासत में लिए जाने से पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसे पार्टी ने बाद में जारी किया. इस संदेश में दीपके ने कहा कि उनकी और अन्य नेताओं की हिरासत के बावजूद आंदोलन जारी रहना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अजिंक्य शिंदे के नेतृत्व में प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अपील की. पार्टी की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है. अजिंक्य शिंदे ने केंद्र सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल और बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें रास्ते में रोका जाता है तो वे वहीं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएं.
SIR और चुनाव आयोग को लेकर तीन प्रमुख मांगें
CJP ने अपने आंदोलन के लिए तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग है. इसके अलावा 2025 की मतदाता सूचियों को स्वतंत्र और व्यापक ऑडिट पूरा होने तक सुरक्षित रखा जाए. इसके अलावा, CJP ने 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को समाप्त करने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि इससे भारतीय निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
बंगला साहिब गुरुद्वारे में पुलिस कार्रवाई का आरोप
CJP ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश किया और वहां शरण लिए हुए शांतिपूर्ण स्वयंसेवकों को हिरासत में लिया. पार्टी का दावा है कि जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण कुछ प्रदर्शनकारी गुरुद्वारे में पहुंचे थे. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके ठिकाने की जानकारी परिवार और पार्टी को नहीं दी गई.
CJP ने तीनों नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उनके परिवार तथा वकीलों को उनसे मिलने देने की मांग की. पार्टी की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि अभिजीत दीपके की दादी का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद परिवार को उनसे संपर्क करने की सुविधा नहीं मिली. CJP ने इसे मानवीय और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
छत्रसाल स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों को रखे जाने का दावा
CJP के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से लाए गए सैकड़ों लोगों को मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है. पार्टी ने दावा किया कि परिवहन बसों के जरिए लोगों को अलग-अलग स्थानों से स्टेडियम पहुंचाया गया और वहां उनकी आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं.
बयान में विजय मल्लांगी के हवाले से कहा गया कि लोगों को एक स्टेडियम में रखने से उनका विरोध खत्म नहीं होगा. पार्टी ने दावा किया कि वहां मौजूद लोग मौका मिलने पर सामूहिक रूप से नारे लगा रहे हैं. CJP के अनुसार, स्टेडियम में पुलिसकर्मी सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तथा लोगों को स्वतंत्र रूप से इधर-उधर जाने और समूह बनाने से रोका जा रहा है.
CJP ने कहा है कि उसके कानूनी प्रकोष्ठ ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को हिरासत में लिए जाने के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी की है. पार्टी ने हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने, उन्हें वकीलों और परिवार से मिलने देने तथा सभी स्वयंसेवकों को रिहा करने की मांग की है.
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