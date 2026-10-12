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'जंतर-मंतर 2.0 आंदोलन से ठप हुआ 2,000 करोड़ का व्यापार'; CTI का बड़ा दावा

सोमवार को जनपथ पर सजी दुकान, जहां ग्राहक की संख्या काफी कम थी. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर को दिल्ली में प्रदर्शनों के लिए तय धरना स्थल की सूची से हटा दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने अब प्रदर्शनों और धरनों के लिए वैकल्पिक स्थानों के रूप में रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान के नामों की घोषणा की है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी किए गए इस फैसले का व्यापारियों ने समर्थन किया है.

व्यापारियों का कहना है कि राजधानी के बीचों-बीच बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से उनका व्यापार ठप हो जाता था. व्यापारियों ने पिछले कुछ दिनों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि त्योहारों के इस महत्वपूर्ण सीजन में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.