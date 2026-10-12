'जंतर-मंतर 2.0 आंदोलन से ठप हुआ 2,000 करोड़ का व्यापार'; CTI का बड़ा दावा
'नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन' ने जंतर-मंतर को प्रदर्शनों के लिए तय धरनास्थल की सूची से हटाने का स्वागत किया है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर को दिल्ली में प्रदर्शनों के लिए तय धरना स्थल की सूची से हटा दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने अब प्रदर्शनों और धरनों के लिए वैकल्पिक स्थानों के रूप में रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान के नामों की घोषणा की है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी किए गए इस फैसले का व्यापारियों ने समर्थन किया है.
व्यापारियों का कहना है कि राजधानी के बीचों-बीच बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से उनका व्यापार ठप हो जाता था. व्यापारियों ने पिछले कुछ दिनों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि त्योहारों के इस महत्वपूर्ण सीजन में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
'नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन' (NDTA) ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने इसे एक व्यावहारिक फैसला बताया है जिससे नई दिल्ली के निवासियों, आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को होने वाली असुविधा कम हो सकती है.
जनपथ और कनॉट प्लेस के व्यापारियों को नुकसान
जनपथ और कनॉट प्लेस के दुकानदारों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता ग्राहकों में आई भारी कमी है. जबकि आम तौर पर दिवाली से पहले बाजारों में त्योहारों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.
एनडीटीए के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि जंतर-मंतर के आसपास के व्यापारियों को पिछले कुछ दिनों में कमाई का भारी नुकसान हुआ है. इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने, सेवाओं में रुकावट आने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने वाले रास्ते बंद होने के कारण आम जनता को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.
गुप्ता ने कहा कि NDTA के अनुमान के मुताबिक, केवल वीकेंड (शनिवार और रविवार) के दौरान ही दुकानों, रेस्टोरेंटों, दफ्तरों और बैंकों को सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनों के कारण बाजार बंद रहने से अकेले कनॉट प्लेस के व्यवसायों को लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा होगा.
उन्होंने कहा कि बाजार दोबारा खुलने के बाद भी ग्राहकों की संख्या काफी कम रही. उनका तर्क था कि शहर के केंद्र से दूर तय किए गए स्थानों पर प्रदर्शन होने से लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग भी कर सकेंगे और इससे व्यापारियों व निवासियों को होने वाली परेशानी भी कम होगी.
जनपथ की एक दुकानदार नीरा कुकरेजा, जो पिछले लगभग 40 सालों से इस इलाके में अपनी दुकान चला रही हैं, ने इस स्थिति को त्योहारों के सीजन के दौरान बेहद मुश्किल बताया. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हम भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं. दो दिनों के बाद आज दुकान खुली है, लेकिन हमें यहां इक्का-दुक्का ग्राहक ही आते दिख रहे हैं. पहले नवरात्रि के दौरान इस समय जनपथ ग्राहकों से पूरी तरह भरा रहता था."
नीरा कुकरेजा ने कहा कि प्रदर्शनों की चिंताओं के बीच ग्राहक बाहर निकलने से कतरा रहे थे. दुकानदार भी अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे. उन्होंने कहा, "अगर हम कुछ कमाएंगे ही नहीं, तो खाएंगे कहां से? मुझे आम दिनों के मुकाबले 55 से 65 प्रतिशत तक कम भीड़ दिखाई दे रही है. अब अगर हम नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाते हैं, तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे. सरकार को कनॉट प्लेस में प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देनी चाहिए. उनके लिए सही खुली जगहें तय होनी चाहिए ताकि आम लोगों की जेब पर इसका असर न पड़े."
जनपथ में फुटवियर दुकान के मालिक सुनील गर्ग ने बताया कि बाजार तो दोबारा खुल गया है, लेकिन अभी तक यहां त्योहारों वाली सामान्य भीड़ देखने को नहीं मिली है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा जनपथ बाजार आज खुला है, लेकिन हमें उतने ग्राहक नहीं दिख रहे हैं जितने आमतौर पर नवरात्रि के दौरान और दिवाली से पहले दिखाई देते हैं. हमने भीड़ में 60 प्रतिशत तक की कमी देखी है."
डांडिया नाइट्स के लिए लहंगा खरीदने जनपथ आईं नेहा शर्मा ने बताया कि उनके माता-पिता उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे. उन्होंने कहा, "नवरात्रि डांस के लिए दोस्तों के साथ मेरी प्लानिंग थी, इसलिए मैंने सोचा कि शॉपिंग कर लूं क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है. लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे यहां भेजने में थोड़ा डर रहे थे और वे लगातार फोन करके मेरा हालचाल पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूं या नहीं."
वहीं, परिवार में होने वाली एक शादी के लिए अपने और अपनी मां के लिए ज्वेलरी खरीदने बाजार आईं एक अन्य छात्रा श्रेया वर्मा ने कहा कि साल के इस समय के मुकाबले इस इलाके में आम दिनों की तुलना में बहुत ही कम भीड़ थी.
सीटीआई (CTI) का दावा: 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ ठप
'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने अलग से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पूरी राजधानी में बाजारों और दुकानदारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान कुछ बाजारों और दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों पर अपनी दुकानें बंद करने का दबाव बनाया, जिससे लगभग 2,000 करोड़ रुपये का बिजनेस ठप हो गया.
संगठन ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वे व्यापारियों पर बाजार बंद करने का दबाव न बनाएं. दिल्ली पुलिस से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दुकानदार बिना किसी डर के अपना व्यापार कर सकें.
सीटीआई (CTI) के महासचिव रमेश आहूजा और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने कहा कि त्योहारों का यह समय, विशेष रूप से दिवाली से ठीक पहले के दिन, व्यापारियों की सालाना कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. उन्होंने कहा कि व्यापारी पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वे दिवाली तक किसी भी विरोध प्रदर्शन या धरने के कारण बाजारों को बंद नहीं करेंगे.
व्यापारियों के इस संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बाजारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि जब अन्य जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हों, तब भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रह सकें और अपना काम कर सकें.
'इंडिया' गठबंधन ने आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प
इस बीच, विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकाले गए 'इंडिया' ब्लॉक के इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा भी इस मार्च की अगुवाई करने वालों में शामिल थीं.
विपक्ष के इस गठबंधन से जुड़े प्रमुख नेताओं में ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ-साथ सीपीआई (CPI) और सीपीएम (CPM) के नेता भी शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदर्शन और धरने लगातार जारी रहेंगे.
खबरों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे. कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सोमवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का दौरा किया ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कोई तारीख तय की जा सके.
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