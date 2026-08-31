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दिल्ली जल बोर्ड STP घोटाला: दो आरोपियों को 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव को 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों आरोपियों की एसीबी हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 29 अगस्त को दोनों आरोपियों को एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (एसीबी) की हिरासत में भेजा था. हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद एसीबी ने दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस मामले में एसीबी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है. गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व CEO उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं.