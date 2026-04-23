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IRS अफसर की बेटी की हत्या के मामले में पता चलेंगे कई राज, जांच में आया- मोबाइल चार्जर के तार से घोंटा था गला

दिल्ली हत्याकांड मामले में अलवर तक एक्शन, पुलिस ने आरोपी नौकर राहुल मीणा को गिरफ्तार कर किए कई खुलासे

IRS अफसर की बेटी की हत्या मामला
IRS अफसर की बेटी की हत्या मामला (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 4:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी नौकर राहुल मीणा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया. राहुल से पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे हुए हैं. बता दें कि बुधवार की सुबह की यह वारदात है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी एक एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल करके चुपके से घर में घुसा और सीधे छत पर बने स्टडी रूम में चला गया. वहां आईआरएस अफसर की बेटी थी और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी. कथित तौर पर उसने पीड़िता का गला एक मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से घोंटा और फिर किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया. फिर उसकी खून से लथपथ लाश को घसीटकर नीचे ले गया.

आरोपी ने खून से सने कपड़े और चप्पलें बदलीं

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चलता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ तब दुष्कर्म किया जब वह बेहोश थी. फिर वह उसे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां एक लॉकर रखा था. उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर का बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं. इसके बाद उसने एक स्क्रूड्राइवर की मदद से लॉकर को तोड़कर खोला, उसमें से कैश और गहने चुराए, अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें बदलीं, और वहां से फरार हो गया. यह सब पीड़िता के माता-पिता के घर लौटने से करीब 30 मिनट पहले हुआ. पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब 40 मिनट तक घर के अंदर था.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था. उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं और लगातार छापेमारी की गई. आखिरकार पुलिस ने उसे दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने अलवर में भी की छेड़छाड़

दक्षिणी रेंज संयुक्त CP विजय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस आरोपी के अलवर स्थित घर भी पहुंची, जहां यह जानकारी सामने आई कि वह हत्या से एक दिन पहले अपने इलाके में छेड़छाड़ की एक घटना में भी शामिल था. इससे उसके आपराधिक व्यवहार को लेकर और सवाल खड़े हो गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं. बता दें कि इस घटना की जांच के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी और अलग-अलग पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.

CCTV से हुआ खुलासा

दक्षिणी रेंज संयुक्त CP विजय कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:45 पर सूचना मिली की अमर कॉलोनी में एक घटना हुई है. बच्ची के अभिभावक ने फोन किया था. IRS ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ जिम गए थे. पीछे से कोई उनके घर में आता है. जब वे वापस आए तो इनकी बच्ची जमीन पर बेहोश मिली. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं. हमने बहुत टीमें लगाई थी. प्रारंभिक शक इनके पुराने नौकर राहुल मीणा पर था जिसे 1.5 महीने पहले काम से निकाल दिया गया था. CCTV और प्रत्यक्षदर्शी से पता चला कि वह सुबह घर में आया था. 6:39 बजे वे घर में घुसा और 7:20 बजे वे घर से निकल जाता है. शाम को हमने इसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है. आगे की पूछताछ की जा रही है. कई मामलों में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं इस घटना के बाद पुलिस टीम के वरीय अधिकारी और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचे हुए हैं. बताया जा रहा है कि घर के नौकर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है जिस समय यह हत्या हुई उस समय माता-पिता घर से जिम के लिए निकले थे और जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा की बेटी की हत्या कर दी गई है. और नौकर फरार हो गया है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 4:12 PM IST

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