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'496 शुगर देख अटक गई थी सांसें', फिर बिना गोली-इंजेक्शन 58 की उम्र में डायबिटीज को रौंद डाला

जयकिशन दिन रात दौड़ते हैं, अब तक अनगिनत मेडल जीते हैं, इनकी फिटनेस देख हर कोई दंग रह जाता है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 10:41 AM IST

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BY- DHANANJAY VERMA

नई दिल्ली: आज के दौर में डायबिटीज को एक लाइलाज व उम्रभर साथ चलने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज को अपनी मेहनत, हिम्मत और जुनून से मात दी है.

ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है 58 साल के जयकिशन की, जिन्होंने न सिर्फ इस बीमारी को कंट्रोल किया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई और दूसरों के लिए मिसाल बन गए. 58 वर्षीय जयकिशन दिल्ली के पूसा रोड स्थित तोडापुर में रहते हैं. वह कभी कपड़े की दो सफल फैक्ट्री संचालक थे और करीब 80 कर्मचारी काम करते थे. दिन-रात काम करना उनकी आदत बन चुकी थी. पैसा कमाने की दौड़ में वे इतने व्यस्त हो गए कि अपनी सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया.

दिल्ली के जयकिशन आज धावक बन गए हैं, अनगिनत मेडल जीत चुके हैं ये सब हुआ सिर्फ डायबिटीज के कारण...इनकी कहानी एक प्रेरणा से कम नहीं है (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत से बातचीत में जयकिशन ने बताया कि एक दिन दांत दर्द के कारण वे डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन वहां जो सच्चाई सामने आई, उसने उनकी जिंदगी बदल दी. जांच में उनका ब्लड शुगर 496 और ब्लड प्रेशर 280 निकला. डॉक्टर ने उन्हें तुरंत इंसुलिन लेने की सलाह दी. यह सुनते ही जयकिशन अंदर से हिल गए. उन्होंने महसूस किया कि वह पैसा कमा रहा था, लेकिन शरीर खो रहा था.

शुगर व ब्लड प्रेशर होने के बाद जिंदगी ने लिया यू-टर्न
जयकिशन ने एक बड़ा फैसला लिया फैक्ट्री का काम दूसरों को सौंप दिया और खुद की जिंदगी बचाने पर फोकस किया. यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि अगर शरीर नहीं रहेगा, तो सब कुछ बेकार है.

शुरुआत योग से हुई. धीरे-धीरे उन्होंने रनिंग शुरू की. शुरुआत में सांस फूलती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. कुछ महीनों में वे रोज 20-25 किलोमीटर दौड़ने लगे. इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके गुरु बने राजीव भंडा से हुई, जिन्होंने उन्हें मैराथन की दुनिया से परिचित कराया.

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8 साल के जयकिशन ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ डायबिटीज-बीपी को पैरों तले रौंद डाला (ETV BHARAT)

फिर जयकिशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा
जयकिशन ने कई मैराथन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और दर्जनों मेडल अपने नाम किए. यहां तक कि उन्होंने 28 घंटे में 156 किलोमीटर दौड़ पूरी कर सबको हैरान कर दिया. जय किशन ने रनिंग के साथ-साथ स्विमिंग व साइकलिंग को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. उनका मानना है कि स्विमिंग से दिल व फेफड़े मजबूत होते हैं, जबकि साइकलिंग शरीर की सहनशक्ति बढ़ाती है. रनिंग, स्ट्रेचिंग, वॉर्मअप और कूलडाउन इन सभी को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है.

5 सालों से बिना किसी दवा के फिट
सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पिछले 5 सालों से जयकिशन बिना किसी दवा के पूरी तरह फिट हैं, जबकि डॉक्टर ने उन्हें इन्सुलिन लेने की सलाह दी थी. उनका कहना है कि बीते 5 सालों में उन्होंने किसी भी तरह की दवा नहीं खाई. जयकिशन का मानना है कि बीमारी दवा से नहीं, जीवनशैली से ठीक होती है.

डाइट को भी पूरी तरह बदल दिया

  • दिन में 4-5 बार संतुलित भोजन
  • सूखे मेवे, बीज व दूध का सेवन
  • घर की बनी मिलेट्स (रागी, चना आदि) की रोटी
  • फल और शुद्ध भोजन
  • जंक फूड, शराब व सिगरेट से दूरी

सबसे जरूरी- सुबह उठना और बाहर निकलना
जय किशन कहते हैं कि मन को मारना नहीं, कंट्रोल करना जरूरी है. कभी-कभी मीठा खा लेते हैं, लेकिन फिर उतनी ही मेहनत भी करते हैं. जयकिशन की कहानी सिर्फ फिटनेस की नहीं, बल्कि सोच बदलने की कहानी है. वह कहते हैं कि सबसे जरूरी सुबह उठना और पहला कदम बाहर निकलना है. एक बार घर से निकल गए, तो शरीर खुद रास्ता बना लेता है.

आज जयकिशन न सिर्फ खुद स्वस्थ हैं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनको देखकर दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं. उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि डायबिटीज अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है. अगर आप उसे चुनौती की तरह लें.

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