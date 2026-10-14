दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, बिजनेस करना होगा आसान, इंडस्ट्रियल हब बनेगी राजधानी
मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 14, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हाई-टेक और ज्ञान आधारित औद्योगिक हब बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली औद्योगिक नीति 2026' को मंजूरी दे दी गई है. यह 10-वर्षीय नीति राजधानी में प्रदूषण-मुक्त, आधुनिक और तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करेगी.
मंत्रिमंडल ने इस नीति के तहत 'मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना' के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. नीति का सीधा मकसद नए उद्योगों को आकर्षित करना, एमएसएमई को आधुनिक बनाना और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीमियर इंस्टिट्यूट और कुशल मानव संसाधन है. यह नीति दिल्ली को देश का सबसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बिजनेस सेंटर बनाएगी. सरकार ने इस नीति में 10 मुख्य सेक्टर की पहचान की है, जिन्हें पूंजीगत निवेश, किराये और नियुक्तियों पर भारी प्रोत्साहन दिया जाएगा.
महिला उद्यमियों के लिए विशेष छूट और 'इन्वेस्ट दिल्ली'
महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों के लिए सभी वित्तीय प्रोत्साहन की सीमाएं सामान्य से अधिक रखी गई हैं. महिला कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा. निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए 'इन्वेस्ट दिल्ली' और 'दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल' की शुरुआत की गई है. यहां मंजूरी, जमीन चयन और इंसेंटिव क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज होगी.
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इन 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलेगा विशेष पैकेज
- आईटी, आईटीईएस और डिजिटल सेवाएं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% प्रोत्साहन (अधिकतम 10 करोड़; महिलाओं के लिए 12 करोड़). किराये पर 40% सहायता और हर नई नियुक्ति पर 40,000 से 50,000 तक का इंसेंटिव.
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC): डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 करोड़ (महिलाओं के लिए 60 करोड़) तक सहायता. नई भर्तियों पर 1 लाख से 1.2 लाख तक का प्रोत्साहन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर 5 करोड़ तक अनुदान.
- डेटा सेंटर: पूंजीगत निवेश पर 10 करोड़ तक सब्सिडी. पानी की कम खपत वाली कूलिंग तकनीक पर 2 करोड़ और डेटा सुरक्षा व कंप्लायंस पर 50 लाख तक मदद.
- अनुसंधान एवं विकास (R&D): R&D के लिए 50% अनुदान (अधिकतम 50 लाख). प्रति पेटेंट 5 लाख की सहायता (अधिकतम 4 पेटेंट).
- स्वास्थ्य एवं वेलनेस: 1,000 से अधिक बेड वाले अस्पतालों के लिए 100 करोड़ तक की विशाल सहायता का प्रावधान. विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती पर 50,000 से 60,000 का प्रोत्साहन.
- शहरी लॉजिस्टिक्स: नए वेयरहाउस पर 10 करोड़ और कोल्ड चेन सुविधाओं पर 2 करोड़ तक का इंसेंटिव.
- सर्कुलर इकोनॉमी व वेस्ट मैनेजमेंट: रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि.
- प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग: पूंजीगत निवेश पर 5 करोड़ (महिलाओं के लिए 6 करोड़) तक की सहायता.
- कौशल विकास: स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर 2 करोड़ तक का इंसेंटिव.
- एमएसएमई आधुनिकीकरण: आधुनिक तकनीक और रूफटॉप सोलर लगाने पर 5 करोड़ से 7 करोड़ तक की वित्तीय मदद.
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