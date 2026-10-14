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दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, बिजनेस करना होगा आसान, इंडस्ट्रियल हब बनेगी राजधानी

दिल्ली में कैबिनेट की बैठक ( File Phtoto )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हाई-टेक और ज्ञान आधारित औद्योगिक हब बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली औद्योगिक नीति 2026' को मंजूरी दे दी गई है. यह 10-वर्षीय नीति राजधानी में प्रदूषण-मुक्त, आधुनिक और तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करेगी.

मंत्रिमंडल ने इस नीति के तहत 'मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना' के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. नीति का सीधा मकसद नए उद्योगों को आकर्षित करना, एमएसएमई को आधुनिक बनाना और युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीमियर इंस्टिट्यूट और कुशल मानव संसाधन है. यह नीति दिल्ली को देश का सबसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बिजनेस सेंटर बनाएगी. सरकार ने इस नीति में 10 मुख्य सेक्टर की पहचान की है, जिन्हें पूंजीगत निवेश, किराये और नियुक्तियों पर भारी प्रोत्साहन दिया जाएगा.