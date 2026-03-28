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दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

इस विमान में कुल 160 यात्री सवार थे, सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी!
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 12:18 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 12:32 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहे इंडिगो के एक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली. विमान के पायलट ने इंजन फेल होने की आशंका जताते हुए एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से तत्काल लैंडिंग की अनुमति मांगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हवाई अड्डे पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया. हालांकि, पायलट की सूझबूझ से विमान को रनवे संख्या 28 पर सुरक्षित उतार लिया गया है.

इंडिगो की फ्लाइट 6E 579 के साथ बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी (इंजन फेल) आने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 10:39 बजे 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई. बोइंग 737 के इस विमान में कुल 160 यात्री सवार थे. पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए सुबह 10:59 बजे विमान को सुरक्षित रनवे पर उतार लिया. राहत की बात यह है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. फिलहाल इंजन में आई खराबी के कारणों की जांच की जा रही है.

इंजन में आई थी तकनीकी खराबी
मिली जानकारी के अनुसार, इंडिगो की उड़ान संख्या (विमान) ने विशाखापट्टनम से दिल्ली के लिए सामान्य उड़ान भरी थी. सफर के दौरान ही पायलट को विमान के एक इंजन में असामान्य कंपन और तकनीकी खराबी का आभास हुआ. एहतियात के तौर पर पायलट ने दिल्ली एटीसी को सूचित किया और प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की मांग की. जैसे ही यह सूचना मिली, हवाई अड्डा प्रशासन हरकत में आ गया.

रनवे 28 पर तैनात रहीं दमकल की गाड़ियां
आपात स्थिति की घोषणा होते ही रनवे संख्या 28 को खाली कराया गया और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. मानक संचालन प्रक्रिया के तहत रनवे के चारों ओर एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों को तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके. हवाई अड्डे के अन्य परिचालनों को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया. तनावपूर्ण स्थितियों के बीच, विमान दोपहर के वक्त रनवे 28 पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया.

लैंडिंग के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने तुरंत विमान का मुआयना किया. विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं. सुरक्षित लैंडिंग की खबर मिलते ही यात्रियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली. दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 10:53 बजे इसकी सूचना दी गयी थी.

इंडिगो एयरलाइंस ने इस घटना पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तकनीकी खराबी के कारण विमान की प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग कराई गई है. सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया. फिलहाल विमान को जांच के लिए भेज दिया गया है और खराबी के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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Last Updated : March 28, 2026 at 12:32 PM IST

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