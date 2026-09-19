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IGI एयरपोर्ट पर दो किलो से ज्‍यादा सोना बरामद, दुबई से आ रहे दो तस्‍कर गिरफ्तार

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने दो किलो से ज्‍यादा सोना बरामद किया.

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सोना बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 1:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है. दुबई से आ रही एक फ्लाइट के जरिए देश में अवैध रूप से सोना लाने की कोशिश कर रहे एक महिला और पुरुष यात्री को दबोच लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 168 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लाखों-करोड़ों रुपये आंकी जा रही है.

खुफिया इनपुट और प्रोफाइलिंग से मिली सफलता

सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पुख्ता खुफिया इनपुट और पैसेंजर प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई. दुबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट EK-514 से आ रहे दो संदिग्ध यात्रियों (एक महिला और एक पुरुष) पर अधिकारियों की विशेष नजर थी. इस दौरान टर्मिनल के भीतर बेल्ट नंबर 12 और 13 के पास स्थित वॉश रूम के बाहर दोनों यात्रियों को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया. इससे अधिकारियों का शक और अधिक गहरा गया.

ग्रीन चैनल पर पकड़े गए

सीमा शुल्क अधिकारियों ने दोनों को कस्टम्स ग्रीन चैनल के निकास द्वार पर ही रोक लिया. इसके बाद उनके सामान और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की गई. शुरुआती जांच में महिला यात्री के बैग और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की जांच में कोई संदेहास्पद वस्तु या मामला सामने नहीं आया. हालांकि, जब पुरुष यात्री की डीएफएमडी (DFMD) से जांच की गई, तो मशीन ने तेज बीप की आवाज के साथ मजबूत चेतावनी दी.

दो किलो से अधिक सोना बरामद

पुरुष यात्री के शरीर या कपड़ों में कुछ छिपाए जाने की आशंका पर जब उसकी सख्त तलाशी ली गई, तो अधिकारियों के होश उड़ गए. उसके पास से सोने की कुल 11 गोल्ड बार बरामद हुईं. इनमें दस बार 10 तोले की थीं और एक छड़ 1 किलोग्राम वजन की थी. जब्त किए गए इस कुल सोने का वजन 2 किलो 168 ग्राम है.

सीमा अधिनियम के तहत कार्रवाई

कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों संदिग्ध यात्रियों को तुरंत हिरासत में ले लिया और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे सोने को सीमा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है. प्राथमिक पूछताछ के बाद अब इस मामले में आगे की गहन जांच की जा रही है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट या गैंग तो सक्रिय नहीं है, जो इस अवैध खेप को रिसीव करने वाला था.

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