दिल्ली का ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर: महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से बापू की तपस्या तक, जानें मंदिर की गौरवशाली गाथा
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा ने वाल्मीकि पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज से बातचीत की...
Published : October 26, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:17 PM IST
नई दिल्ली: आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) यानी 26 अक्टूबर 2026 को पूरे देश व दुनिया में भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव (जयंती) का पावन पर्व बेहद धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली के मंदिर मार्ग रोड पर स्थित राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक व आध्यात्मिक आस्था का केंद्र भर नहीं है, बल्कि यह भारत के प्राचीन इतिहास, सामाजिक बदलाव व राष्ट्रीय चेतना का एक जीवंत एवं ऐतिहासिक दस्तावेज है. इस मंदिर के इतिहास के पन्नों में त्रेता युग से लेकर आधुनिक भारत की कई गौरवशाली गाथाएं दर्ज हैं.
वाल्मीकि अखाड़े को मिली ऐतिहासिक मान्यता व जूना अखाड़े से जुड़ाव
वाल्मीकि पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने कहा कि भगवान महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म को एक सूत्र में पिरोने व रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाला आदि कवि माना जाता है. वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है. वाल्मीकि पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी जी महाराज ने बताया कि उनके पूर्व महापुरुष संत संतोष राम शास्त्री जी प्रायः कुंभ में जाया करते थे. उनके मन में 'वाल्मीकि अखाड़ा' बनाने का विचार आया था. उन्होंने वाल्मीकि अखाड़े की नींव रखी और कुंभ मेलों में साधुओं व समाज के जनमानस को लेकर जाया करते थे. उनके देवलोकगमन से पूर्व उन्होंने यह दायित्व वर्तमान पीठाधीश्वर को सौंपा और इच्छा जताई कि इस अखाड़े को अखाड़ा परिषद में उचित सम्मान व मान्यता मिले.
इसी निरंतर प्रयास व वंदनीय संत हरिगिरी जी महाराज व महंत हरिगिरी जी महाराज के साथ लंबे संवाद के बाद 23 जुलाई 2026 को अखाड़ा परिषद ने वाल्मीकि अखाड़े को विधिवत मान्यता दे दी और इसे 'जूना अखाड़े' का एक हिस्सा मान लिया. इसके साथ ही सभी 13 अखाड़ों के बीच वर्तमान पीठाधीश्वर को 'जगद्गुरु' के रूप में घोषित किया गया. यह पहला अवसर है जब वाल्मीकि पीठ को एक अखाड़े के रूप में औपचारिक मान्यता मिली है, जो समाज में सामाजिक समरसता व एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है.
रामायण के संदेश व सामाजिक समरसता की आज के दौर में सार्थकता
जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने आगे बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम गमन के दौरान निषादराज, केवट, भालू व वानर को अपना मित्र बनाया. माता सीता के हरण के बाद इन्हीं सभी को साथ लेकर राक्षसराज रावण पर विजय प्राप्त की थी. महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह समरसता का संदेश आज के समाज में अत्यंत सार्थक है. इतिहास में धर्म, जाति, उपजाति व उपधर्म की विषमताओं ने हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है. जब तक हिंदू समाज विभक्त रहेगा, तब तक उसकी दृढ़ता व सशक्तीकरण संभव नहीं है.
विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वर्तमान सरकार भी इन विषमताओं को खत्म करने के लिए निरंतर समरसता के प्रयास कर रही है. संघ प्रमुख ने भी अपने प्रबोधन में यह संदेश दिया कि महर्षि वाल्मीकि को केवल वाल्मीकि समाज तक सीमित न रखकर संपूर्ण हिंदू धर्म को उनके प्रकटोत्सव व अन्य संतों (जैसे गुरु रविदास और संत कबीर) के पर्वों को मिलकर मनाना चाहिए. समरसता सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में आनी चाहिए.
त्रेता व द्वापर युग से जुड़ा इस पवित्र स्थान का पौराणिक स्थापत्य
जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने बताया कि दिल्ली का भगवान वाल्मीकि मंदिर कितना प्राचीन है, इसका अंदाजा इसके पौराणिक संदर्भों से लगाया जा सकता है. महापुरुषों व संतों की परंपरा के अनुसार त्रेतायुग में स्वयं भगवान महर्षि वाल्मीकि इस स्थान पर आए थे. बाद में यहां पर मंदिर का निर्माण हुआ था.
अमृतसर का प्रसंग
जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने पंजाब के अमृतसर का संदर्भ देते हुए बताया कि राम-रावण युद्ध के दौरान जब सारी सेना धाराशाही हो गई थी. तब महर्षि वाल्मीकि के सामने माता सीता के विलाप करने पर वशिष्ठ जी की आज्ञा से लव-कुश ने तीर चलाकर अमृत कुंभ से अमृत की धार निकाली थी, जिससे उस स्थान का नाम अमृतसर पड़ा. वहां से महर्षि वाल्मीकि, सीता जी व लव-कुश को लेकर वन मार्ग से इसी स्थान पर आए थे. उत्तर प्रदेश के बालेणी में भी वाल्मीकि आश्रम आज विद्यमान है.
द्वापर युग व इंद्रप्रस्थ की पंचकुइयां
द्वापर युग में दिल्ली का यह संपूर्ण क्षेत्र 'इंद्रप्रस्थ' या 'खांडप्रस्थ' था, जहां पांडव निवास करते थे. गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य रहा करते थे. गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी जब पांडवों से जल लाने के लिए कहती थीं, तो आसपास कोई तालाब या कुआं न मिलने पर धौलाकुआं का पानी खारा (धौला/सफेद) और पीने योग्य नहीं मिला. आगे बढ़ने पर उन्हें पांच कुइयां मिलीं, जिसे आज 'पंचकुइयां' कहा जाता है. आज भी यहां पांच कुइयां विद्यमान हैं, जहां द्वापर युग में पांडव वन मार्ग से आते समय विश्राम करते व जल लेकर जाते थे.
महात्मा गांधी का 214 दिन का ऐतिहासिक प्रवास व स्वच्छता का पाठ
इस मंदिर के आधुनिक इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय वर्ष 1946 से जुड़ा है, जब देश की आजादी का समय निकट था. जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने बताया कि महात्मा गांधी इस ऐतिहासिक मंदिर में आए और यहां के वाल्मीकि चौधरियों से अनुरोध कर यहीं रुकने की अनुमति मांगी. जिस मंदिर कक्ष में बापू रुके, वह पहले वाल्मीकि समाज के साधु-संतों की धर्मशाला थी और उससे पहले वहां 1946 में एक स्कूल चलाया जाता था. गांधी जी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए और वे खुद बच्चों को पढ़ाएंगे. गांधी जी ने इस परिसर में रहकर खुद स्वच्छता का बीड़ा उठाया, नियमित रूप से साफ-सफाई करते थे और हर दिन किसी न किसी को स्वच्छता का दायित्व सौंपते थे. बापू इस स्थान पर कुल 214 दिन तक रुके थे. 1 जून 1947 को महात्मा गांधी जी यहीं से प्रस्थान किए थे और यहीं रहकर उन्हें देश की आजादी की सूचना मिली थी. जब उनसे पूछा कि आप सभी धर्मों को मानते हैं तो आप इस मंदिर में क्यों आए हैं. इसपर गांधी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही थी-
"मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन श्री राम मेरे आराध्य देव हैं और मैं उन श्री राम के आराध्य देव भगवान महर्षि वाल्मीकि की शरणागत आया हूं, जिनकी शरण में जाकर मेरे भगवान श्री राम ने पूजा-अर्चना कर राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की थी. मैं भी महर्षि वाल्मीकि की शरणागत आकर देश की आजादी के स्वप्न को देखना चाहता हूं."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' का उद्गम
समय के पहिए ने करवट ली और आधुनिक काल में इस स्थान की महत्ता को एक नई ऊंचाई मिली. 2 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर परिसर से देशव्यापी 'स्वच्छ भारत अभियान' की औपचारिक शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक युवाओं की मानसिकता को बदलते हुए ये संदेश दिया कि साफ-सफाई सिर्फ किसी एक विशिष्ट वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का व्यक्तिगत व नैतिक कर्तव्य है. जब वातावरण स्वच्छ होगा, तब मन निर्मल रहेगा और निर्मल मन से ही अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया जा सकता है.
राष्ट्रीय पर्व के रूप में भव्य उत्सव व प्रकटोत्सव की तैयारियां
प्रत्येक वर्ष 26 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस को संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय व धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है. जगद्गुरु कृष्ण साह विद्यार्थी नंदगिरी महाराज ने बताया कि लाल किले से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और इसी वाल्मीकि मंदिर पर आकर संपन्न होगी. जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर में वैदिक और पारंपरिक पूजा पद्धति से हवन, मूर्तियों का शृंगार, विशाल लंगर भंडारा व शाम को एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें देश भर के धर्माचार्य आकर महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतों व रामायण की मर्यादाओं पर प्रकाश डालते हैं. यह राष्ट्रीय वाल्मीकि मंदिर आज भी देश को सत्य, भक्ति, स्वच्छता व सामाजिक समरसता की अमिट प्रेरणा दे रहा है.
इसे भी पढ़ें
- गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया स्वच्छता एनथम, विकास मार्ग पर हर्ष मल्होत्रा ने किया श्रमदान
- दिल्ली: हनुमान जयंती की धूम, मंदिरों में सुबह-सुबह लगी भक्तों की कतारें, जयकारों से गूंजा वातावरण
- रामायण का वैज्ञानिक पहलू: पश्चिमी दिल्ली की रामलीला में सुलझी वानर सेना की पहेली, जानें Gen-Z के सवाल