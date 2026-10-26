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दिल्ली का ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर: महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों से बापू की तपस्या तक, जानें मंदिर की गौरवशाली गाथा

दिल्ली का ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) यानी 26 अक्टूबर 2026 को पूरे देश व दुनिया में भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव (जयंती) का पावन पर्व बेहद धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली के मंदिर मार्ग रोड पर स्थित राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक व आध्यात्मिक आस्था का केंद्र भर नहीं है, बल्कि यह भारत के प्राचीन इतिहास, सामाजिक बदलाव व राष्ट्रीय चेतना का एक जीवंत एवं ऐतिहासिक दस्तावेज है. इस मंदिर के इतिहास के पन्नों में त्रेता युग से लेकर आधुनिक भारत की कई गौरवशाली गाथाएं दर्ज हैं.

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