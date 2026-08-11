अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि जहां तक आपत्तिजनक कंटेट की बात है, उसे रोकना ही होगा. हालांकि सभी फैंस पेज को नहीं हटाया जा सकता. पढ़ें..
Published : August 11, 2026 at 1:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगा. जस्टिस अनुप जयराम भांभानी की बेंच ने मंगलवार को जाह्नवी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड करेगा. सुनवाई के दौरान अभिनेत्री की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है.
उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट है, सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे कई ऐसे फर्जी अकाउंट हैं, जिनके जरिए कमाई की जा रही है. उन्हें हटाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि जहां तक आपत्तिजनक कंटेट की बात है, उसे रोकना ही होगा. जिन फर्जी अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है उनकी संख्या 1900 के आसपास है जैसे फैन पेज वगैरह. क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है. क्या डिजिटल जमाने में आप फैंस नहीं चाहते. फैन पेज गलत हो सकते हैं, अगर यह व्यावसायिक दोहन है तो ठीक है, लेकिन सभी फैंस पेज को नहीं हटाया जा सकता.
इन हस्तियों के लिए भी दिया जा चुका है आदेश:
बता दें कि, इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है. हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा व अन्य हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
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