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अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगा. जस्टिस अनुप जयराम भांभानी की बेंच ने मंगलवार को जाह्नवी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कोर्ट इस संबंध में आदेश अपलोड करेगा. सुनवाई के दौरान अभिनेत्री की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है.

उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट है, सोशल मीडिया पर उनके नाम से चल रहे कई ऐसे फर्जी अकाउंट हैं, जिनके जरिए कमाई की जा रही है. उन्हें हटाने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि जहां तक आपत्तिजनक कंटेट की बात है, उसे रोकना ही होगा. जिन फर्जी अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है उनकी संख्या 1900 के आसपास है जैसे फैन पेज वगैरह. क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है. क्या डिजिटल जमाने में आप फैंस नहीं चाहते. फैन पेज गलत हो सकते हैं, अगर यह व्यावसायिक दोहन है तो ठीक है, लेकिन सभी फैंस पेज को नहीं हटाया जा सकता.

इन हस्तियों के लिए भी दिया जा चुका है आदेश: