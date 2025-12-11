ETV Bharat / bharat

सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई, अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली: सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ें कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की है. अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग वाली शिकायत पर तीन दिन के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह इस मामले में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में एक विस्तृत अंतरिम रोक आदेश पारित करेंगी.

हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को खान के मुकदमे को सूचना और प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरीज़ गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में मानने और तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को खान द्वारा दिए गए किसी भी वेबलिंक पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें इसकी जानकारी खान को देनी चाहिए. खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा अपने नाम, तस्वीरों, व्यक्तित्व और समानता के अनधिकृत उपयोग को रोकने और अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.

हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर्स ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और उनकी सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन और अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन, 'आर्ट ऑफ लिविंग' के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शामानी ने भी अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी.