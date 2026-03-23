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यूजीसी दिशानिर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में यूजीसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ जंतर-मंतर पर किए गए प्रदर्शन के मामले में विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को करने का आदेश दिया.

याचिका डीएमके नेता सीवीएमपी इझिलारासन ने दायर किया है. याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी संज्ञान नहीं लिया है. डीएमके नेता की ओर से पेश वकील अमित आनंद तिवारी और विवेक सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के खिलाफ 6 फरवरी 2025 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में डीएमके के कई नेता और विपक्ष के करीब 15 सांसद शामिल हुए थे.