यूजीसी दिशानिर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
Published : March 23, 2026 at 9:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में यूजीसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ जंतर-मंतर पर किए गए प्रदर्शन के मामले में विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को करने का आदेश दिया.
याचिका डीएमके नेता सीवीएमपी इझिलारासन ने दायर किया है. याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभी संज्ञान नहीं लिया है. डीएमके नेता की ओर से पेश वकील अमित आनंद तिवारी और विवेक सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के खिलाफ 6 फरवरी 2025 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में डीएमके के कई नेता और विपक्ष के करीब 15 सांसद शामिल हुए थे.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित किया गया था. याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन के बाद कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी. इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से कई बार अनुमति मांगी गई थी. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मौखिक रुप से अनुमति दी थी. ऐसे में पुलिस एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में 20 मार्च को चार्जशीट दाखिल किया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर 14 अप्रैल को विचार करेगा.
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