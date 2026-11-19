ETV Bharat / bharat

टीना अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया या नहीं, बताएं एजेंसियां: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की उस याचिका पर ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और आव्रजन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन) को नोटिस जारी किया है. इसमें टीना अंबानी ने अपनी आगामी विदेश यात्रा से पहले यह जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि क्या उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल टीना अंबानी ने आगामी 10 दिसंबर 2026 से थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और भूटान में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाने की योजना बनाई है. सुनवाई के दौरान टीना अंबानी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हालांकि ईडी और एसएफआईओ ने उन्हें पहले तलब किया था, लेकिन वर्तमान में कोई भी समन लंबित नहीं. उन्होंने मांग की कि अगर कोई लुक आउट सर्कुलर मौजूद है, तो उसकी जानकारी दी जाए और अगर नहीं है, तो इसे अदालत के रिकॉर्ड पर लाया जाए.