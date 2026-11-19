टीना अंबानी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया या नहीं, बताएं एजेंसियां: दिल्ली हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान टीना अंबानी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वर्तमान में कोई भी समन लंबित नहीं. पढ़ें खबर..
Published : November 19, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की उस याचिका पर ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और आव्रजन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन) को नोटिस जारी किया है. इसमें टीना अंबानी ने अपनी आगामी विदेश यात्रा से पहले यह जानने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि क्या उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
दरअसल टीना अंबानी ने आगामी 10 दिसंबर 2026 से थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और भूटान में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाने की योजना बनाई है. सुनवाई के दौरान टीना अंबानी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हालांकि ईडी और एसएफआईओ ने उन्हें पहले तलब किया था, लेकिन वर्तमान में कोई भी समन लंबित नहीं. उन्होंने मांग की कि अगर कोई लुक आउट सर्कुलर मौजूद है, तो उसकी जानकारी दी जाए और अगर नहीं है, तो इसे अदालत के रिकॉर्ड पर लाया जाए.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि टीना अंबानी जांच एजेंसी की ओर से जारी किए गए दो पिछले समन पर पेश नहीं हुई थीं. इस पर टीना अंबानी के वकील ने अदालत को बताया कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से उबरने के कारण वह पहले पेश नहीं हो सकी थीं और उन्होंने बाद में अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी.
यह भी पढ़ें- आपराधिक अवमानना मामले में AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अंतिम मौका
ईडी और एसएफआईओ रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों के कथित वित्तीय अनियमितताओं और लोन डिफॉल्ट ऋण चूक के मामलों की जांच कर रहे हैं. इसी सिलसिले में 2026 की शुरुआत में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत और एसएफआईओ ने मांडके फाउंडेशन के निदेशक के रूप में उन्हें समन जारी किया था.
यह भी पढ़ें- होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते: दिल्ली हाईकोर्ट