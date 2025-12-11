ETV Bharat / bharat

नये श्रम कानूनों को स्थगित करने का केंद्र सरकार का ताजा नोटिफिकेशन नाकाफी, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ?

नये श्रम कानूनों को स्थगित करने का केंद्र का ताजा नोटिफिकेशन नाकाफी- दिल्ली हाई कोर्ट ( फाइल फोटो )