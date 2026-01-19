ETV Bharat / bharat

दिल्ली HC ने लैंड फॉर जॉब मामले में FIR निरस्त करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू यादव और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की बात सुनकर FIR निरस्त के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

DELHI HIGH COURT
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 8:44 PM IST

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

CBI ने कोर्ट में क्या कहा? : सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका का विरोध किया. सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि इस याचिका को दायर करने में काफी देरी की गई है. राजू ने कहा कि लालू यादव इस मामले में वैकल्पिक कानूनी विकल्प तलाश सकते थे.

''किसी आरोपी को याचिका दायर करने की 90 दिनों की समय सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट में याचिका 23 मई 2025 को दाखिल की गई. याचिका करीब दो साल की देरी से दाखिल की गई है. ऐसे में इस याचिका का खारिज किया जाना चाहिए.''- सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू

'लालू यादव ने कर्तव्यों का उल्लंघन किया' : राजू ने लालू यादव की इस दलील का भी विरोध किया कि जांच गैरकानूनी है क्योंकि अभियोजन के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरुरत नहीं है क्योंकि लालू यादव ने जो किया वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन था.

LALU YADAV
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी है? : दरअसल, लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई. ऐसे में पूरी जांच की गैरकानूनी है. बिना जरुरी अनुमति के जांच शुरु नहीं की जा सकती है. सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में पूरी कार्रवाई ही गलत है.

अब तक क्या-क्या हुआ? : बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था. जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं.

