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'बिना नोटिस दिए बिजली-पानी नहीं काट सकते', दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स मस्जिद मामले में NDMC को लगाई फटकार

रेस कोर्स मस्जिद मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई संपत्ति संबंधित कानूनों के तहत एक वैध और अधिसूचित संपत्ति है, तो बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए और पूर्व नोटिस दिए उसकी बिजली व पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को नहीं काटा जा सकता.

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी रेस कोर्स मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून द्वारा दायर एक नई अपील पर सुनवाई के दौरान की. इससे पहले सिंगल बेंच ने मस्जिद की बिजली-पानी बहाली की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे अब इस अपील के जरिए चुनौती दी गई है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर एनडीएमसी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को

करेगा.