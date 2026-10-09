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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई

यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार किया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली यूथ कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. आज यूथ कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आज ही सुनवाई करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए 12 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.