जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के मामले में यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार किया
Published : October 9, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली यूथ कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. आज यूथ कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आज ही सुनवाई करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए 12 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
याचिका यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर किया है. चिब ने दिल्ली पुलिस के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा.
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याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, पुलिस ने 1 अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी.याचिका में यह तर्क दिया गया है कि सभाओं को नियंत्रित करने की पुलिस की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि वह हालात का अलग-अलग और उचित आकलन किए बिना पूरी तरह से रोक लगा दे. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का फैसला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.याचिका में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन और सभाओं से जुड़े दिशा-निर्देशों को बिना सोचे-समझे लागू किया जाना मनमाना है.
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