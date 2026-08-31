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दिल्ली हाईकोर्ट में जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के मामले में यूक्रेनी नागरिकों की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी यूक्रेनी नागरिकों की जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

याचिका हुर्बा पेट्रो समेत दूसरे आरोपी यूक्रेनी नागरिकों ने दायर किया था. सुनवाई के दौरान एनआइए की ओर से पेश वकील राहुल त्यागी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने विधिसम्मत फैसला दिया है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच जारी है और कोर्ट को जांच की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है. इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने , जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.

इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

आश्रम में एक महिला के रहने के फैसले पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में एक महिला के रहने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. दरअसल महिला के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और आश्रम में उसकी तबीयत और खराब हो सकती है. याचिका में कहा गया था कि आश्रम की महिलाओं ने एक दूसरी महिला के गायब होने का जिक्र किया था. ऐसे में महिला को लेकर चिंता स्वाभाविक है.