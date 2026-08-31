ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट में जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के मामले में यूक्रेनी नागरिकों की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने यूक्रेनी नागरिकों की जांच की अवधि 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Representational Image)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी यूक्रेनी नागरिकों की जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

याचिका हुर्बा पेट्रो समेत दूसरे आरोपी यूक्रेनी नागरिकों ने दायर किया था. सुनवाई के दौरान एनआइए की ओर से पेश वकील राहुल त्यागी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने विधिसम्मत फैसला दिया है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच जारी है और कोर्ट को जांच की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है. इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने , जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.

इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

आश्रम में एक महिला के रहने के फैसले पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में एक महिला के रहने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. दरअसल महिला के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और आश्रम में उसकी तबीयत और खराब हो सकती है. याचिका में कहा गया था कि आश्रम की महिलाओं ने एक दूसरी महिला के गायब होने का जिक्र किया था. ऐसे में महिला को लेकर चिंता स्वाभाविक है.

सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट में बताया कि उसकी रुचि आध्यात्मिकता में है. वह 2015 से 'आध्यात्मिक विश्व विद्यालय' आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही है. उसके माता-पिता ने याचिका में आरोप लगाया था कि रोहिणी आश्रम में रहने वालों को नशीली दवाएं दी जा रही थीं. उन्होंने बेटी को आश्रम से बाहर निकालने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान बालिग व्यक्ति को कहीं भी आने-जाने की आजादी देता है. जब तक कोई व्यक्ति खुद शिकायत न करे, कोर्ट आदेश नहीं दे सकता.

ये भी पढ़ें:

भारत आकर जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की NIA हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ी

उत्तर-पूर्वी भारत के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ी

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
UKRAINE
UKRAINIAN NATIONAL
MIZORAM
UKRAINIAN NATIONALS IN TERROR PROBE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.