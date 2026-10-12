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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में जब्त संपत्तियों को छोड़ने की गांधी परिवार की मांग की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सम्पत्तियों को जब्त करने के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिका को खारिज कर दी है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को गांधी परिवार, यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.