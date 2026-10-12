ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में जब्त संपत्तियों को छोड़ने की गांधी परिवार की मांग की खारिज

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच मांग खारिज की. मामले की सुनवाई अब नवंबर में की जाएगी. पढ़ें खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सम्पत्तियों को जब्त करने के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की याचिका को खारिज कर दी है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को गांधी परिवार, यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

ईडी ने यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों को जब्त किया है. ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई. साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. एएसजी एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था.

उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी. इससे पहले ईडी ने 15 अप्रैल, 2025 को ट्रायल कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है. ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की गई थी.

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूथ कांग्रेस की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
RAHUL GANDHI
SONIA GANDHI
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला
NATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.