दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई 'द ताज स्टोरी' पर तुरंत सुनवाई की मांग, ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप

हाईकोर्ट ने शकील अब्बास की 'द ताज स्टोरी' पर रोक की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार. ऐतिहासिक तथ्यों के गलत चित्रण का आरोप.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
Published : October 29, 2025 at 1:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सामान्य लिस्टिंग के मुताबिक सुनवाई की जाएगी. द ताज स्टोरी फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होनेवाली है. याचिका शकील अब्बास ने दायर किया है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शकील शेख ने इस फिल्म को मिले सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र की समीक्षा की मांगं की. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म को दिखाने के पहले इस पर जरुरी डिस्क्लेमर प्रदर्शित किया जाना चाहिए. याचिका में मांग की गई है कि फिल्म में डिस्क्लेमर में इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि ये इतिहास के सच्चा वर्णन का दावा नहीं करता है.

फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़

याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म की रिलीज से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है. सभी एजेंसियों को इस बात का निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो फिल्म की रिलीज होने की स्थिति में किसी भी सूरत में सांप्रदायिक माहौल न खराब होने दें. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और एक खास प्रोपेगैंडा पर आधारित है. इस फिल्म के जरिए राजनीतिक लाभ लेने और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है.

मुख्य भूमिका में परेश रावल

बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को लांच हुआ था. ट्रेलर में दिखाया गया है कि ताज महल के गुंबद से भगवान शिव निकलते हैं. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के ट्रेलर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि ताज महल अपने मूल रुप में मंदिर था. ऐसा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है. इस फिल्म में अभिनेता परेश रावल ने मुख्य भूमिका निभाई है.

