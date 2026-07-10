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दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, सजा बरकरार

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 5:42 PM IST

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने बैंक फ्रॉड मामले में उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है. इस सजा के चलते ही उनकी विधायकी भी चली गई थी, जिसे लेकर उन्होंने राहत की उम्मीद में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

जस्टिस मनोज जैन ने भारती की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इसे खारिज कर रहे हैं." हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सुनाई गई तीन साल की सज़ा पर रोक लगा दी थी.

इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 7 अप्रैल को मध्यप्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. राजेंद्र भारती ने दोषी करार देने के आदेश पर रोक लगाने और निर्वाचन आयोग को दतिया विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी करने का दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देता है तो याचिकाकर्ता के राजनीतिक करियर को काफी नुकसान होगा

बता दें कि, 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. 2 अप्रैल को कोर्ट ने राजेंद्र भारती को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले के तुरंत बाद राजेंद्र भारती को मध्यप्रदेश विधनसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. कोर्ट ने भारती के अलावा रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी करार दिया था. इस मामले में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम भी आरोपी थीं, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो गई थी.

दरअसल, यह मामला 1998 और 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके गैर-कानूनी तरीके से ब्याज का भुगतान पाने के लिए धोखाधड़ी से जुड़ा है. 24 अगस्त, 1998 जब सावित्री श्याम ने जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तीन सालों के लिए 13.5 फीसदी ब्याज के दर पर 10 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया. ये डिपॉजिट सावित्री श्याम ने श्री श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामाजिक विकास संस्थान के नामक ट्रस्ट के नाम से कराया गया. इस ट्रस्ट का गठन सावित्री श्याम के पति श्याम सुंदर श्याम ने किया था.

आरोप है कि सावित्री श्याम ने इस फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम मैच्योर होने की बजाय 1999 से हर साल एक लाख 35 हजार रुपये ब्याज लेने लगीं. फिक्स्ड डिपॉजिट के शर्तों का उल्लंघन करते हुए ब्याज लेने का सिलसिला 13 वर्ष तक 2011 में खत्म हुआ. आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक पद पर रहते हुए ब्याज की रकम अपनी मां को देने बैंक के लिए कर्मचारियों पर दबाव बनाया. इसके लिए बैंक की रसीदों, खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ किया गया. दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर तीन वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट की शर्तों को बढ़ाकर 10 साल और 15 साल किया गया. दस्तावेजों से छेड़छाड़ इसलिए की गई, ताकि ज्यादा समय तक ऊंची ब्याज दर से भुगतान हो.

शिकायतकर्ता बैंक ने 29 जुलाई 2015 में मध्यप्रदेश में केस दर्ज कराया था. पहले से मामला राजेंद्र भारती और उनकी मां के खिलाफ ही दर्ज कराया गया. बाद में प्रजापति को भी आरोपी बनाया गया. राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसकी सुनवाई दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया.

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