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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'CJP' के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इनकार, पुलिस ने सुरक्षा का दिया भरोसा

दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सीजेपी को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया.

गुरुवार दोपहर बाद जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता अनिल गुप्ता की ओर से पेश वकील सचिन पुरी ने कहा कि इस प्रदर्शन से व्यापारियों को भारी नुकसान होगा. त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो सीजेपी के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठायेगी. तब कोर्ट ने सीजेपी को भी इस याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया. इस पर सचिन पुरी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश जारी किया जाए. इस दलील को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि हमने आदेश लिखवा दिया है और सीजेपी को पक्षकार बना दिया है. ऐसे में इस आदेश की कोई जरूरत नहीं है.